SPC Gear SR300F V2 GY - wygodny materiałowy fotel w szarym kolorze

SPC Gear SR300F V2 to druga, gruntownie zmodernizowana i odświeżona, generacja niezwykle popularnego fotela dla graczy SPC Gear SR300F GY. Oznaczenie „F” wskazuje na obicie z komfortowej i przepuszczającej powietrze tkaniny, a dopisek „GY” (skrót od „grey”) oznacza zupełnie nowy, szary wariant kolorystyczny. Wysokie oparcie pomaga utrzymać właściwą pozycję, a zastosowana w siedzisku pianka tłoczona na zimno zachowuje odpowiednie właściwości nawet po długim czasie użytkowania. Trzonem konstrukcji fotela jest stalowa rama, a podstawę oparcia oraz siedziska tworzą elastyczne pasy, które zapewniają wygodę. Model SR300F V2 ma mechanizm TILT, umożliwiający bujanie, oraz podłokietniki typu 2D, pozwalające na regulację wysokości podparcia.







Fotele kubełkowe to nie tylko wygoda podczas długich rozgrywek, ale także uciecha dla oka i unikatowy design, pasujący do pokoju gracza. Kształt SR300F V2 GY nawiązuje do foteli rajdowych, a tym samym wspiera ciało w kluczowych miejscach i zapewnia wysoki komfort. Nieodłącznym elementem są seryjnie dodawane poduszki, które pomagają w utrzymaniu właściwej pozycji siedzącej.



Stalowa rama wsparta elastycznymi pasami to oczywiście trzon wytrzymałej konstrukcji fotela SPC Gear SR300F V2 GY. Dzięki takiej budowie siedzisko zachowuje wysoką plastyczność nawet po długim okresie użytkowania. Mechanizm TILT łączy się ze stalową podporą za pomocą siłownika najwyższej, czwartej klasy (do 150 kg statycznego obciążenia). Wraz z nowymi, większymi kółkami zapewnia to dużą wytrzymałość całej konstrukcji, którą polecamy osobom o wadze do 120 kg (uwzględniając dynamikę siadania, które znacząco zwiększa nacisk). Dopasuj fotel do własnych potrzeb dzięki możliwości aż 170-stopniowego odchylenia oparcia — od pionu (90⁰) aż do pozycji niemalże leżącej (170⁰). Po długiej rozgrywce lub wyczerpującej walce rankingowej w ulubionej grze wystarczy więc odchylić oparcie, by zrelaksować się przed następnym meczem.



Mechanizm podtrzymujący siedzisko ma funkcję TILT. Oznacza to, że po odblokowaniu mechanizmu użytkownik może odchylić siedzisko nawet o 18⁰, a także bujać się w fotelu. Możliwe jest też zablokowanie siedziska w pozycji odchylonej o 18⁰ lub całkowicie poziomej. Za sprawą mechanizmu TILT fotele mają regulowaną funkcję odchylenia, która pozwala dostosować opór do wagi oraz ruchów użytkownika. To zwiększa stabilność konstrukcji i pozwala lepiej ją kontrolować. Zastosowany w fotelach podnośnik wysokiej, czwartej klasy pozwala na regulację wysokości siedziska w zakresie 75 milimetrów (od 47 do 54,5 centymetra), dzięki czemu fotel jest odpowiedni dla osób o wzroście od 165 do 185 centymetrów.



Płaskie podłokietniki z regulacją wysokości pozwalają dopasować pozycję, w której wygodnie spoczną przedramiona, co zapobiega zmęczeniu przy dłuższej rozgrywce. Podłokietniki są pokryte miękką i wytrzymałą pianką, która wygląda estetycznie, a także zwiększa walory fotela z punktu widzenia ergonomii.



Szczególną cechą fotela SPC Gear SR300F V2 GY jest jego materiałowe obicie w szarym kolorze z czarnymi akcentami, które zapewnia wymianę powietrza, co jest przydatne szczególnie w gorące letnie dni. Tkanina o specjalnym splocie jest również miła w dotyku, co dodatkowo zwiększa komfort siedzenia, a także sprawia, że ciało nie „przykleja” się do fotela. Do fotela dołączane są dwie poduszki wspierające kręgosłup na odcinku szyjnym oraz lędźwiowym, co pomaga utrzymać prawidłową postawę przed komputerem.



Cechy charakterystyczne SPC Gear SR300F V2 GY:

• wytrzymała, stalowa konstrukcja wspierana pasami,

• obicie z przepuszczającej powietrze i przyjemnej w dotyku tkaniny w szarym kolorze z czarnymi akcentami,

• wypełnienie siedziska z pianki typu „molded foam”, odpornej na odkształcenia,

• kubełkowy design,

• mechanizm TILT — z możliwością bujania,

• siłownik klasy czwartej (do 150 kg statycznego obciążenia),

• duże kółka pokryte nylonem — nie rysują podłogi,

• dwie poduszki w zestawie — pod odcinek lędźwiowy i szyjny,

• regulacja wysokości siedziska w zakresie 75 mm,

• regulacja pochylenia oparcia w zakresie od 90⁰ do 170⁰.



































