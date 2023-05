Samsung - Nowe portfolio monitorów Smart

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła globalną premierę linii monitorów Smart na rok 2023. Monitory M8, M7 i M5 (modele: M80C, M70C, M50C) umożliwiają dostosowanie ich funkcji do potrzeb użytkowników podczas oglądania filmów, grania i codziennej pracy. Linię współtworzy dziewięć zróżnicowanych monitorów Smart. Modele M8, M7 oraz M5 zostały zaprojektowane w różnych kolorach i rozmiarach. Pierwsze dwa można nabyć w wersji 32-calowej, podczas gdy ostatni z nich jest dostępny zarówno w wariancie 32-, jak i 27-calowym. M8 z rozdzielczością UHD i jasnością 400 nitów posiada tonacje Warm White, Daylight Blue, Sunset Pink oraz Spring Green. Model M7 z rozdzielczością UHD i jasnością 300 nitów dostępny jest w wersji Warm White. Natomiast wersję M5 z rozdzielczością Full HD zaprezentowano w eleganckiej czerni i bieli.







Modele M8 i M7 wyróżniają się wyjątkowo smukłym wzornictwem – posiadają zaledwie 11.39 mm w najcieńszym punkcie. Aby sprzęt prezentował się jeszcze atrakcyjniej w swoim otoczeniu, na odwrocie M8 i M7 zastosowano elegancki wzór w jodełkę. Z kolei podstawa o regulowanej wysokości pomaga użytkownikom M8 dostosować kąt nachylenia. Ekran można również obrócić w pionie o 90 stopni, by ograniczyć konieczność przewijania długich plików.



Inteligentna rozrywka

Monitor Smart M8 2023 otrzymał wiele usprawnień w porównaniu z jego poprzednią generacją. Dzięki rozdzielczości 4K, HDR 10+ i jasności 400 nitów wyświetla obrazy o niesamowicie żywych barwach i gwarantuje rozrywkę najwyższej jakości. Użytkownicy M8 mogą cieszyć się łatwym dostępem do Smart Hub dla usług takich jak Prime Video, Netflix i YouTube. Zarówno M8, jak i M7 obsługują do 99% gamy kolorów sRGB. W efekcie odwzorowują wszystkie treści w doskonałych barwach. To istotne przede wszystkim dla projektantów i twórców graficznych.



Maksymalna produktywność

Udoskonalenia w ramach tegorocznego lineupu miały m.in. na celu poprawę jakości pracy poza biurem. Przestrzeń robocza monitorów zapewnia zdalny dostęp do zasobów komputera poprzez łącze bezprzewodowe i klonowanie ekranów. M8 posiada magnetyczną i odłączaną kamerę, dzięki czemu użytkownicy mogą łączyć się bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów. Kamera SlimFit obsługuje rozdzielczość Full HD i funkcje związane z wideokonferencjami. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z Google Meet i innych aplikacji do spotkań zdalnych, wykorzystując automatyczne kadrowanie – Auto Framing. W konsekwencji ich połączenia będą bardziej efektywne. Ponadto, udoskonalono funkcję Multi View – ta pozwala na korzystanie z pakietu Microsoft 365 i aplikacji przeglądarki w trybie pełnego ekranu, by ograniczyć przełączanie się pomiędzy nimi.



W celu ulepszenia interfejsu wszystkich monitorów Smart 2023, do wielu aplikacji, w tym SmartThings i Smart Hub, dodano funkcję sterowania myszką i klawiaturą. Użytkownicy zachowują pełną kontrolę, jednocześnie eksplorując swoje ulubione treści, bez konieczności korzystania z pilota.



Spersonalizowane funkcje

Od teraz możliwe jest sterowanie wszystkimi domowymi, inteligentnymi urządzeniami z jednego monitora – dzięki wbudowanemu IoT Hub. Obsługuje on sieci Zigbee i Thread. Zarówno M8, jak i M7 posiadają wbudowanych asystentów głosowych, w tym Bixby i Amazon Alexa, umożliwiając użytkownikom sterowanie monitorem za pomocą głosu. W modelach M8 i M7 obsługiwana jest również funkcja o nazwie Far Field Voice, która poprzez wkomponowany mikrofon pozwala użytkownikom na mówienie bezpośrednio do monitora.



Z kolei nowa opcja My Contents, dostępna teraz w całej linii monitorów Smart 2023, umożliwia szybki dostęp do przydatnych informacji. Gdy monitor znajduje się w trybie czuwania i wykryje zarejestrowany smartfon za pośrednictwem Bluetooth Low Energy (BLE), wówczas ekran wyświetli zdjęcia użytkownika, prognozę pogody i wiele innych poręcznych zasobów. Monitor powraca do trybu czuwania, gdy smartfon znajdzie się poza jego zasięgiem.



Cen jeszcze nie podano.





























Źródło: Info Prasowe / Samsung