Samsung - globalna premiera monitora Odyssey OLED G9

Firma Samsung ogłosiła dziś globalną premierę monitora gamingowego Odyssey OLED G9 (model G95SC), który został wzbogacony o technologię skalowania AI nowej generacji. Bazując na ubiegłorocznym sukcesie Odyssey OLED G8 (G85SB), do oferty dołącza nowy model, tym samym rozpoczynając nową erę w świecie gier w technologii OLED. Mierzący 49 cali, z zakrzywieniem 1800R, Odyssey OLED G9 jest pierwszym monitorem OLED oferującym rozdzielczość Dual Quad High Definition (DQHD; 5120 x 1440) na ekranie o formacie 32:9. Duże i szerokie proporcje ekranu – będące odpowiednikiem umieszczonych obok siebie dwóch monitorów QHD – pozwalają użytkownikom zatracić się w ultrapanoramicznych obrazach. Jednocześnie szybki czas reakcji (0.03 ms GtG) i częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniają graczom dodatkową przewagę podczas rywalizacji.







Procesor Neo Quantum Pro jest kolejnym czynnikiem, który odróżnia Odyssey OLED G9 od innych gamingowych monitorów OLED. Wykorzystując algorytm głębokiego uczenia, inteligentnie analizuje obrazy i automatycznie zwiększa ich rozdzielczość, odpowiednio dostosowując jasność i wzmacniając kontrast. Dzięki temu monitor może pokazać każdy szczegół na najdoskonalszym obrazie – piksel po pikselu. Użytkowanie modelu Odyssey OLED G9 upłynnia dodatkowo funkcja synchronizacji AMD FreeSync Premium Pro. Dzięki technologii DisplayHDR True Black 400, monitor zapewnia niesamowitą szczegółowość i żywe kolory niezależnie od odtwarzanej gry lub oglądanych przez użytkownika treści.



Odyssey OLED G9 ma smukłą konstrukcję o eleganckiej metalowej ramie. Z tyłu monitora znajduje się podświetlenie Core Lighting+ z funkcją CoreSync, które dopasowuje kolor tła do tego, co wyświetla się na ekranie, dzięki czemu treści są bardziej wciągające i realistyczne. Wbudowane głośniki stereo dopełniają rozrywkę klarownym dźwiękiem.



Wyposażony w aplikacje Smart TV, Odyssey OLED G9 zapewnia dostęp do usług streamingowych, gier i rozrywki w jednym miejscu. Użytkownicy mogą oglądać swoje ulubione programy od internetowych dostawców multimediów OTT (over-the-top) bez podłączania do komputera lub urządzenia mobilnego. Funkcja zwielokrotnienia okien (Multi View) pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać duży monitor, umożliwiając grę nawet na dwóch ekranach jednocześnie. Oznacza to, że gracze mogą cieszyć się wielozadaniowością bez kłopotów związanych z konfigurowaniem wielu ekranów.



Odyssey OLED G9 oferuje szereg wygodnych funkcji optymalizujących wrażenia zarówno podczas gry, jak i oglądania treści. Wszechstronne opcje łączności – w tym porty HDMI 2.1 i Micro HDMI 2.1, DP 1.4 i wbudowany hub USB pozwalają ograniczyć liczbę przewodów podczas korzystania z różnych urządzeń. Podstawka o regulowanej wysokości (HAS) umożliwia ustawienie monitora w idealnej pozycji do grania lub oglądania. Spełniając zróżnicowane potrzeby użytkowników, seria monitorów Odyssey OLED G9 zawiera też model G93SC. Oferuje on tę samą potężną wydajność OLED, a jednocześnie jest przeznaczony dla tych, którzy preferują korzystanie z urządzenia bez dostępu do Smart TV.



Sprzedaż monitorów Odyssey OLED G9 (G95SC) rozpoczyna się 12 czerwca 2023 r., przy czym harmonogram jego premiery różni się w zależności od regionu. Model G93SC będzie dostępny na całym świecie począwszy od trzeciego kwartału 2023 r.



Z okazji premiery nowego modelu, 22 czerwca na kanale Samsung Odyssey Twitch odbędzie się turniej gry Fortnite o Puchar Odyssey z udziałem 100 globalnych graczy.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung