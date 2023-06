Spotify ujawnia przeboje tego lata

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lato i sezon festiwalowy w Polsce rozpoczęły się już na dobre, a Spotify tradycyjnie prezentuje wakacyjne przeboje w naszym kraju i uruchamia playlistę “Hity Lata 2023”. Sprawdźmy, jakie piosenki wprawią nas w letni nastrój najbardziej. W oparciu o liczbę streamów i na podstawie aktualnych trendów redaktorzy Spotify zebrali w jednym miejscu piosenki tego lata, w tym utwory lokalnych i globalnych artystów. Na playliście znajdziemy “TAZOSy” Dawida Podsiadło czy “Marcepan” sanah, a także BLANKĘ i jej eurowizyjny utwór “Solo”, który stał się viralem i do tej pory osiągnął ponad 22 milionów odtworzeń na Spotify. Nie zabraknie także energetycznego utworu Męskiego Grania Orkiestry 2023, “Supermoce ft. Igo, Mrozu, Vito Bambino”, który zachwycił ostatnio wielu słuchaczy w Polsce. Na playliście są również zagraniczne hity jak “Baby Don’t Hurt Me”, remix klasyka muzyki dance, pierwotnie autorstwa Haddaway, tutaj w wykonaniu Davida Guetty, Anne-Marie i Coi Leray.







Dla tych, którzy lubią tworzyć swoje własne, spersonalizowane playlisty, Spotify Polska przygotowało specjalną stronę, gdzie, bazując na historii odtworzeń danego użytkownika, Spotify proponuje mu utwory do playlisty. Miksując piosenki, otrzymujemy muzycznego “shake’a”, którym możemy podzielić się na social mediach.

Globalna playlista Spotify “Songs Of Summer” zawiera utwory obecne na polskiej liście, ale także niekonwencjonalne piosenki takie jak “Not Strong Enough” boygenius czy latynoskie rytmy takie jak “Ella Baila Sola” w wykonaniu Eslabon Armado i Peso Pluma. Na playliście znajdziemy także wakacyjne hity takie jak “4EVA (feat. Pharrell Williams)” KAYTRAMINÉ, Aminé, “WHERE SHE GOES” Bad Bunny czy “Cruel Summer” Taylor Swift oraz piosenkę z wyczekiwanego przez wielu filmu “Barbie”, czyli “Dance The Night”z repertuaru Duy Lipy.



Dla ciekawych, jak wyglądają najchętniej streamowane utwory tego lata w innych krajach na całym świecie, Spotify przygotowało interaktywną mapkę, tzw. “Heat Map”. Zachęcamy do jej sprawdzenia i zainspirowania się różnymi gatunkami muzycznymi i artystami.



Hity lata 2023 według Spotify w Polsce (bez szczególnej kolejności):

Męskie Granie Orkiestra 2023 - “Supermoce feat. Igo, Mrozu and Vito Bambino"

sanah - “Marcepan”

Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash - “Taxi”

Topic, Fast Boy - “Forget You”

David Kushner - “Daylight”

Loreen - “Tattoo”

Kungs, Purple Disco Machine - “Substitution”

Latto, LU KALA - “Lottery”

Daria Zawiałow - “FIFI HOLLYWOOD”

Calvin Harris, Ellie Goulding - “Miracle”

Dawid Kwiatkowski - “Café de Paris”

Dawid Podsiadło - “TAZOSy”

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - “Baby Don’t Hurt Me”

Margaret - “Tańcz głupia”

Smolasty, WIKTOR, Jakub Laszuk - “Herbata z Imbirem”

Dua Lipa - “Dance The Night Away”​

BLANKA - “Solo”

Tribbs, Robert Wiewióra - “Krakowski Spleen”

SB Maffija - “Hotel Maffija 3”

Roxie Węgiel - “Miasto”



Hity lata 2023 według Spotify globalnie (bez szczególnej kolejności):

KAYTRAMINÉ, Aminé - “4EVA (feat. Pharrell Williams)”

Lil Durk, J. Cole - “All My Life (feat. J.Cole)”

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray - “Baby Don’t Hurt Me”

Rema, Selena Gomez - “Calm Down (with Selena Gomez)”

Taylor Swift - “Cruel Summer”

FIFTY FIFTY - “Cupid - Twin Ver.”

Dua Lipa - "Dance The Night (From Barbie The Album)"

Eslabon Armado, Peso Pluma - “Ella Baila Sola”

Luke Combs - “Fast Car”

Toosii - “Favorite Song”

Morgan Wallen - “Last Night”

Calvin Harris, Ellie Goulding - “Miracle (with Ellie Goulding)”

Kali Uchis - “Moonlight”

boygenius - “Not Strong Enough”

Young Nudy, 21 Savage - “Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)”

MK, Dom Dolla - “Rhyme Dust”

Davido - “Unavailable (feat. Musa Keys)”

Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle - “VAGABUNDO”

Doechii - “What It Is (Solo Version)”

Bad Bunny - “WHERE SHE GOES”











Źródło: Info Prasowe / Spotify