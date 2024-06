Samsung Galaxy Watch FE w wyjątkowej ofercie na start

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy Galaxy Watch FE jest już dostępny w sprzedaży. Z tej okazji Samsung przygotował specjalną promocję na start. Do 7 lipca br. Galaxy Watch FE można kupić w wyjątkowej, premierowej cenie. Galaxy Watch FE to pierwszy smartwatch z serii Fan Edition w ofercie marki, a dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji z korzystną ceną, monitorowanie samopoczucia i kondycji staje się jeszcze bardziej przystępne. Galaxy Watch FE przeznaczony jest do monitorowania sprawności fizycznej, snu i wielu innych istotnych parametrów. Idealnie sprawdzi się więc w przypadku osób poszukujących motywacji lub tych, którzy planują zadbać bardziej o swoje zdrowie z wykorzystaniem indywidualnych wskazówek i kompleksowych informacji.







Galaxy Watch FE, dostępny w rozmiarze 40 mm, zyskał odświeżony wygląd i sposób działania inspirowane kultowym designem serii Galaxy Watch. Zegarek jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarny, różowe złoto i srebrny, a jego stylowy wygląd i solidna konstrukcja sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas treningów.



Promocyjna cena, to 749 PLN (Rabat 149.99 PLN).











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG