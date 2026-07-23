Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Watch9

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentujedziś całkowicie nowe modele Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 rozpoczynając nową erę dbania o siebie bez wysiłku, w której użytkownicy mogą uzyskiwać szczegółowe i wartościowe informacje o swojej kondycji z Galaxy Watch na nadgarstku. Aby zapewnić komfort noszenia przez całą dobę, Samsung wprowadza zaawansowane innowacje maksymalizujące wygodę użytkowania, jednocześnie zwiększając wydajność dzięki największej baterii i najjaśniejszemu wyświetlaczowi w historii Galaxy Watch, a także platformie Snapdragon Wear Elite. Stanowiąc klucz do inteligentnych funkcji zdrowotnych opartych na AI, nowa linia urządzeń klasy premium przekształca złożone dane biometryczne w spersonalizowane, praktyczne wskazówki wspierające użytkownika w kompleksowym dbaniu o siebie.







Galaxy Watch Ultra2: napędza sportowe ambicje i umożliwia osiąganie szczytowej wydajności

Galaxy Watch Ultra2 to najwydajniejszy i najbardziej zaawansowany zegarek Galaxy Watch w historii marki. Został stworzony z myślą o ekstremalnych aktywnościach na outdoorowych oraz użytkownikach dążących do maksymalnych osiągów, którzy oczekują długiego czasu pracy, niezawodnej wytrzymałości, precyzyjnego śledzenia aktywności oraz ciągłego monitorowania zdrowia w ekstremalnych warunkach. Dedykowane tryby monitorowania aktywności sportowych w Galaxy Watch Ultra2 pomagają użytkownikom osiągać lepsze wyniki i bezpiecznie przesuwać własne granice. Funkcja Bieg przełajowy (Trail Run), monitoruje szczegółowe dane dotyczące przewyższeń, postępów podczas podbiegów oraz wpływu nawierzchni na organizm, dzięki czemu użytkownicy mogą lepiej rozłożyć siły i ograniczyć ryzyko kontuzji. Zapewnia również wskazówki dotyczące nawodnienia w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Przypomnienie o nawodnieniu (Nutrition Alert), będącej nowym uzupełnieniem dotychczasowej funkcji Sweat Loss. Szacując utratę potu w odniesieniu do masy ciała, zegarek dostarcza wskazówek dotyczących tego, kiedy i ile płynów należy uzupełnić, pomagając użytkownikom osiągać treningowe cele.



Galaxy Watch Ultra2 wspiera również profesjonalne nurkowanie. Dzięki klasie wodoodporności IP69K, wodoszczelności 10 ATM oraz certyfikatowi EN13319 jest nie tylko odporny na kurz i wodę, ale gotowy do nurkowania. W momencie wejścia użytkownika do wody zegarek może automatycznie monitorować w czasie rzeczywistym dane dotyczące nurkowania, takie jak głębokość, czas oraz temperatura wody, bezpośrednio na nadgarstku. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji nurkowych, takich jak monitorowanie prędkości wynurzania i zanurzania oraz bezpiecznych limitów nurkowania, za pomocą dedykowanej aplikacji Ultra2 Nurkowanie (Diving), która ma zostać udostępniona jeszcze w tym roku. Funkcje te zostały opracowane we współpracy z firmą Mares, światowym liderem w produkcji sprzętu nurkowego, i znacząco zwiększają możliwości zegarka podczas nurkowania.



Aby zapewnić obsługę profesjonalnych funkcji sportowych, Galaxy Watch Ultra2 został wyposażony w niespotykane dotychczas podzespoły. Zegarek posiada pojemną baterię o pojemności 800 mAh – o 35% większą niż w poprzednim modelu Ultra. Dzięki platformie Snapdragon Wear Elite wyznacza nowy standard mocy obliczeniowej, szybkości działania oraz niezwykle precyzyjnego śledzenia GPS w serii Ultra. Powiększony wyświetlacz oferuje rekordową w świecie smartwatchy jasność na poziomie 5000 nitów, zapewniając doskonałą czytelność nawet w intensywnym świetle słonecznym.



Galaxy Watch Ultra2 został wyposażony w odporną na wstrząsy tytanową obudowę, zapewniając wysoką wytrzymałość, a jednocześnie oferując jeszcze większy komfort i stabilność użytkowania dla szerszego grona użytkowników. Pomimo znacznie większej baterii Galaxy Watch Ultra2 wyróżnia się innowacyjną smuklejszą konstrukcją, która świetnie sprawdza się zarówno podczas wymagających aktywności na zewnątrz i uprawiania sportu, jak i w codziennym użytkowaniu. Przebudowa konstrukcji wewnętrznej pozwoliła zmniejszyć grubość urządzenia o 12% względem poprzedniej generacji. W połączeniu z lżejszymi i bardziej miękkimi paskami, które redukują odczuwalny ciężar, Galaxy Watch Ultra2 zapewnia komfort noszenia przez całą dobę, niezwykle precyzyjne monitorowanie danych biometrycznych oraz wyjątkową wygodę.





Galaxy Watch9: codzienne wsparcie przy zachowaniu całodziennego komfortowi i długiego czasu pracy baterii

Galaxy Watch9 to idealny towarzysz w codziennym dbaniu o siebie, stworzony z myślą o użytkownikach świadomie dbających o swoje samopoczucie, którzy chcą budować zdrowsze nawyki dzięki ciągłemu monitorowaniu aktywności i snu bez wysiłku. Ten wszechstronny zegarek przekształca indywidualne biomarkery w praktyczne informacje o stanie zdrowia, umożliwiając użytkownikom łatwiejsze zarządzanie codziennymi nawykami z poziomu nadgarstka.



Aby jak najlepiej pełnić rolę codziennego asystenta, Galaxy Watch9 został wyposażony w wydajne podzespoły oraz niezwykle komfortową konstrukcję. Zegarek posiada lekką, a jednocześnie wytrzymałą aluminiową obudowę, która zachowuje charakterystyczną dla Galaxy Watch sylwetkę typu cushion, dopracowaną specjalnie z myślą o jeszcze bliższym i naturalniejszym dopasowaniu do nadgarstka. W połączeniu z szeroką gamą wymiennych pasków wykonanych z miękkich w dotyku materiałów, Galaxy Watch9 zapewnia wyjątkowy komfort noszenia przez cały dzień, umożliwiając ciągłe użytkowanie przez całą dobę, niezbędne do dokładnego i spójnego monitorowania danych zdrowotnych.



Za wyjątkowy komfort użytkowania odpowiadają rozwiązania nowej generacji zastosowane we wnętrzu urządzenia. Nowa platforma Snapdragon Wear Elite zapewnia zegarkowi Galaxy Watch9 znaczący wzrost wydajności i efektywności energetycznej, gwarantując płynne, nieprzerwane monitorowanie parametrów. Wydajna bateria o pojemności 390 mAh zapewnia niezawodne monitorowanie przez całą dobę – od rana do nocy. Ponadto jasny wyświetlacz o jasności 3000 nitów gwarantuje doskonałą czytelność i wyraźny obraz w każdych warunkach oświetleniowych, umożliwiając użytkownikom szybkie sprawdzenie stanu zdrowia jednym spojrzeniem.



Funkcje monitorujące kondycje oparte na AI: kompleksowe i praktyczne informacje

Sercem modeli Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 są funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Czujnik BioActive w zegarkach Galaxy Watch nieprzerwanie zbiera dane biometryczne dotyczące stylu życia użytkownika, budując pogłębiony obraz jego kondycji. Następnie Galaxy Watch9 przekształca te złożone dane biometryczne w proste, proaktywne zalecenia, pomagając użytkownikom zrozumieć nie tylko to, co dzieje się w ich organizmie, ale także jakie działania warto podjąć. Nowe funkcje – dostępne zarówno w Galaxy Watch Ultra2, jak i w Galaxy Watch9 – rozwijają wizję dbania o siebie poprzez połączenie danych z codziennego użytkowania z wynikami wieloletnich, rygorystycznych badań prowadzonych we współpracy ze światowej klasy uniwersytetami i instytucjami medycznymi. Na tej podstawie Galaxy Watch został zaprojektowany tak, aby dostarczać jeszcze dokładniejsze i bardziej wartościowe wskazówki dotyczące zdrowia w kluczowych obszarach, takich jak sen, aktywność fizyczna, zdrowie układu sercowo-naczyniowego oraz regeneracja.



- Funkcja Bezdech senny: dzięki nowemu zatwierdzeniu przez FDA oraz algorytmom AI zapewnia jeszcze bardziej szczegółowe informacje na temat zaburzeń oddychania podczas snu.

- Funkcja Stan zdrowia (Vitals): proaktywnie monitoruje indywidualny poziom bazowy parametrów zdrowotnych użytkownika podczas snu i przekazuje powiadomienia o istotnych odchyleniach.

- Zdrowie Serca (Heart Health Score): umożliwia łatwą ocenę kondycji układu sercowo-naczyniowego za pomocą prostego, praktycznego wyniku oraz spersonalizowanych zaleceń dotyczących stylu życia.

- Dzienne obciążenie kardio (Daily Cardio Load): optymalizuje treningi dzięki indywidualnym wskazówkom dotyczącym intensywności wysiłku oraz przewidywanego czasu regeneracji.

- Wskaźnik sprawności (Fitness Index): zapewnia kompleksową ocenę kondycji fizycznej wraz ze spersonalizowanymi celami wspierającymi poprawę codziennej sprawności.

- Słuch (Hearing): pomaga chronić słuch w dłuższej perspektywie dzięki alertom o niebezpiecznym poziomie hałasu oraz szczegółowym raportom.



Dzięki tym funkcjom użytkownicy zyskują dostęp do inteligentnych, spersonalizowanych informacji, które pomagają im skutecznie zarządzać swoim samopoczuciem i kondycją w dłuższej perspektywie i osiągać wyznaczone cele.



Kolekcje pasków stworzone z myślą o różnych stylach życia

Smartwatch powinien być równie wyjątkowy jak jego użytkownik, dlatego zarówno Galaxy Watch Ultra2, jak i Galaxy Watch9 oferują szeroki wybór pasków dopasowanych do różnych stylów życia. Ponieważ najwyższa wydajność wymaga odpowiedniego wyposażenia w każdej sytuacji, Samsung przygotował wyspecjalizowaną kolekcję pasków do modelu Ultra. Niezależnie od tego, czy użytkownicy przemierzają wymagające szlaki, nurkują, czy wybierają się na spotkanie biznesowe, mogą wybrać pasek najlepiej dopasowany do konkretnego zastosowania i otoczenia, zapewniający optymalną funkcjonalność bez kompromisów w zakresie stylu. Użytkownicy mogą wybierać spośród następujących opcji:

- Marine Band: lekki, oddychający silikonowy pasek zaprojektowany z myślą o całodziennych przygodach i ekstremalnych warunkach.

- PeakForm Band: pasek wykonany z hybrydowych materiałów, oferujący wykończenie klasy premium, zoptymalizowany zarówno pod kątem elegancji, jak i sportowej aktywności.

- Trail Band: klasyczny materiałowy pasek o zwiększonej przewiewności i lepszym dopasowaniu, zapewniający długotrwały komfort nawet podczas wymagających aktywności outdoorowych, takich jak bieganie.



Rozbudowana kolekcja pasków Watch9, stworzona z myślą o maksymalnej swobodzie wyrażania siebie, pozwala użytkownikom podkreślić swój indywidualny styl i spersonalizować wygląd zegarka. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów oraz szerokiej gamy wyrazistych kolorów paski zapewniają maksymalny komfort podczas różnorodnych aktywności – od intensywnych treningów po codzienne obowiązki.

- Sports Band: cieńszy i bardziej miękki uniwersalny pasek zapewniający najwyższy komfort oraz płynne przejście od treningu do codziennego użytkowania.

- Misty Band: wykonany z wysokiej jakości miękkiego silikonu, który pewnie otula nadgarstek, zapewniając stabilne dopasowanie bez podskakiwania. Dzięki subtelnym dwukolorowym wariantom oferuje elegancki wygląd, doskonale uzupełniający codzienny styl użytkownika.

- Fabric Band: lekki i oddychający pasek do codziennego noszenia, zapewniający maksymalny komfort nawet podczas snu.



Samsung Care+: szybki dostęp do diagnostyki i nie tylko

Aby zapewnić użytkownikom spokój po zmianie urządzenia na nowe, Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę obejmującą szybkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku przypadkowych zdarzeń, rozszerzoną ochronę gwarancyjną oraz wsparcie certyfikowanych ekspertów zarówno w kraju, jak i za granicą, ułatwiając zachowanie ochrony niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich życie. Ponadto użytkownicy zegarków Galaxy Watch mogą zarządzać swoim planem Samsung Care+ z poziomu menu Warranty and care, dostępnego na smartfonach Galaxy z interfejsem One UI 9. Jest to nowe centrum ustawień zapewniające szybki dostęp do informacji o gwarancji, narzędzi autodiagnostyki, zgłoszeń napraw oraz zdalnego wsparcia oraz usług Samsung Care+ – bezpośrednio z poziomu telefonu.



Modele Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 oferują również dostęp do ekskluzywnych okresów próbnych usług abonamentowych:

- 60-dniowy bezpłatny okres próbny Strava: użytkownicy mogą rozpocząć treningi z największą na świecie społecznością osób aktywnych, liczącą 195 milionów użytkowników w 185 krajach, którzy rejestrują swoje aktywności i wzajemnie się motywują. Strava to jednak coś więcej niż trening – użytkownicy mogą łączyć się ze społecznością i odkrywać nowe trasy biegowe, rejestrując aktywności bezpośrednio na zegarku, a następnie otwierając aplikację Strava na telefonie. Aby aktywować bezpłatny okres próbny, należy otworzyć aplikację Strava na telefonie, przejść do Settings i wybrać ofertę Samsung.

- 2-miesięczny bezpłatny okres próbny iFIT: użytkownicy mogą odkrywać miejsca na całym świecie z trenerami iFIT oraz monitorować treningi bezpośrednio na zegarku. Aby aktywować bezpłatny okres próbny, należy otworzyć aplikację Samsung Health na telefonie i wybrać promocję w menu Ustawienia.



Dostępność

Wraz z nową serią Galaxy Z, modele Galaxy Watch Ultra2 i Watch9 rozszerzają ekosystem AI Samsung, zapewniając inteligentne funkcje towarzyszące użytkownikowi w urządzeniach wszystkich rozmiarów – od nadgarstka, przez kieszeń, aż po dom.



Galaxy Watch Ultra2 będzie dostępny w rozmiarze 47 mm, natomiast Galaxy Watch9 będzie oferowany w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Galaxy Watch Ultra2 będzie dostępny w kolorach Tytanowy srebrny oraz Tytanowy czarny. Z kolei Galaxy Watch9 w rozmiarze 40 mm będzie dostępny w kolorach Beżowy i Grafitowy, natomiast Galaxy Watch9 w rozmiarze 44 mm będzie oferowany w kolorach Grafitowy i Srebrny.



Modele Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9 będą dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od 22 lipca 2026 r., a ich regularna sprzedaż rozpocznie się 7 sierpnia 2026 r.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG