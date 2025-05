Samsung Knox - cyfrowa ochrona w erze AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rośnie znaczenie świadomego podejścia do prywatności i bezpieczeństwa cyfrowego. Właśnie dlatego coraz więcej użytkowników poszukuje narzędzi, które zapewnią im spokój i pewność. Takie wsparcie oferuje Samsung Knox – zaawansowana platforma zabezpieczeń działająca na poziomie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Zgodnie z raportem NASK opracowanym przez zespół CERT Polska, w 2024 roku liczba prób nieautoryzowanego pozyskania danych wzrosła o 62 proc. względem roku poprzedniego[1]. Eksperci przewidują, że ten trend będzie się utrzymywał również w kolejnych latach. Jednym z czynników jest szeroka dostępność narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które – choć bardzo użyteczne – mogą też zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób.







Technologia, która działa z wyprzedzeniem

W świecie, w którym technologia rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, użytkownicy potrzebują zabezpieczeń, które nadążają za tym tempem – a nawet je wyprzedzają. Samsung Knox to niewidoczna, ale niezwykle skuteczna warstwa ochrony, która działa w tle, wykrywając nietypowe zachowania i zapobiegając zagrożeniom, zanim te staną się problemem.



Knox chroni dane użytkownika na wielu poziomach:

- Izolacja danych prywatnych (Knox Vault) – dane osobiste, takie jak zdjęcia, dokumenty czy aplikacje bankowe, są oddzielone od reszty systemu i przechowywane w szyfrowanej, bezpiecznej przestrzeni urządzenia

- Ochrona w czasie rzeczywistym – Knox monitoruje stan urządzenia w czasie rzeczywistym i blokuje próby nieautoryzowanej ingerencji, nawet na poziomie jądra systemu

- Szyfrowanie danych – wszystkie dane na urządzeniu są automatycznie szyfrowane, co oznacza, że nawet w przypadku kradzieży sprzętu, dostęp do nich jest praktycznie niemożliwy

- Bezpieczne uruchamianie (Secure Boot) – smartfon od pierwszej chwili po włączeniu sprawdza integralność systemu, uniemożliwiając jego uruchomienie z nieautoryzowanym oprogramowaniem.



Dzięki temu użytkownik może korzystać z urządzenia bez obaw i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy – cała ochrona działa automatycznie, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji czy ręcznego konfigurowania ustawień.



Spójna ochrona w całym ekosystemie

Choć Samsung Knox został opracowany pierwotnie z myślą o smartfonach, dziś zabezpiecza również inne urządzenia – od tabletów, przez telewizory Samsung Smart TV, aż po sprzęty AGD, takie jak lodówki, pralki czy odkurzacze.



W przypadku urządzeń domowych Knox odpowiada m.in. za:

- Ochronę systemu operacyjnego i połączeń sieciowych (Wi-Fi, Bluetooth),

- Bezpieczeństwo aktualizacji oprogramowania,

- Szyfrowanie transmisji danych między urządzeniem a aplikacją (np. SmartThings),

- Wykrywanie prób nieautoryzowanej zdalnej ingerencji.



W telewizorach Smart TV Samsung Knox zabezpiecza dane logowania, chroni przed złośliwym oprogramowaniem i uniemożliwia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w systemie. Co ważne – Samsung jako pierwszy producent telewizorów otrzymał certyfikat Common Criteria, potwierdzający spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na spójny poziom ochrony w całym inteligentnym domu – bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystają.



Gotowi na przyszłość

Samsung nie tylko reaguje na obecne wyzwania, ale również aktywnie przygotowuje się na nadchodzącą erę urządzeń połączonych oraz rozwój technologii takich jak komputery kwantowe. Przykładem jest koncepcja Samsung Knox Matrix, która zakłada wzajemne zabezpieczanie się urządzeń w ramach jednego ekosystemu – tak, aby wspólnie tworzyły spersonalizowaną „cyfrową tarczę ochronną”.



Równolegle firma inwestuje w postkwantową kryptografię, czyli zaawansowane formy szyfrowania danych, które będą odporne na potencjalne zagrożenia związane z nowymi technologiami. To kolejny krok w stronę zapewnienia, że dane użytkowników pozostaną bezpieczne nie tylko dziś, ale i w przyszłości.











