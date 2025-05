Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Anker Innovations wprowadziła dziś na rynek otwarte słuchawki douszne soundcore AeroClip, oferujące użytkownikom komfort w lekkiej formie, zapewniając jednocześnie lepszą świadomość sytuacyjną niż tradycyjne słuchawki douszne ANC. AeroClip zostały zaprojektowane z elastycznym, otwartym złączem pierścieniowym, które pozwala użytkownikom łatwo przypiąć wkładki douszne do chrząstki otaczającej ucho. Konstrukcja ta zapewnia wygodę noszenia, jednocześnie bezpiecznie pozostając na miejscu dzięki tytanowemu przewodowi wewnątrz złącza. W przypadku użytkowników o mniejszych uszach można przymocować dodatkowe uchwyty, aby uzyskać ściślejsze i bezpieczniejsze dopasowanie.







Otwarta konstrukcja wkładek dousznych AeroClip z o 37% mniejszą komorą akustyczną (w porównaniu do modelu C30i) pomaga zmniejszyć nacisk i dyskomfort w uszach, a ergonomiczna konstrukcja zapewnia dokładne i wygodne dopasowanie, dzięki czemu idealnie nadają się do aktywności, takich jak spacery, bieganie i jazda na rowerze, gdzie użytkownicy muszą pozostać obecni i świadomi swojego otoczenia.



Wykorzystując 12-milimetrowy przetwornik z powłoką tytanową, AeroClip zapewnia mocny dźwięk z czystym basem i naturalnym dźwiękiem na wszystkich częstotliwościach. AeroClip wykorzystuje również zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do izolowania i wzmacniania niskich częstotliwości w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć wydajność basów. Dodatkowo, korzystając z aplikacji soundcore (Android i iOS), użytkownicy mogą dostosować swój profil dźwiękowy do własnych preferencji.



Zapewniając wygodę użytkowania, AeroClip oferuje funkcję Full-Surface Tap Control, umożliwiając użytkownikom zarządzanie muzyką i połączeniami, a także słuchanie podcastów, a nawet wskazówek dojazdu podczas korzystania z Google Maps podczas spacerów lub jazdy na rowerze po mieście. Dodatkowo, użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z asystentem głosowym Google Assistant lub Siri za pomocą zaledwie kilku dotknięć.



AeroClip zapewnia 8 godzin odtwarzania (50% głośności) w każdej z wkładek dousznych, a etui ładujące oferuje dodatkowe 24 godziny odtwarzania, (łącznie 32 godziny pracy). Słuchawki są również wyposażone w funkcję szybkiego ładowania - umieszczenie ich w etui na 10 minut wydłuży czas odtwarzania o trzy godziny.



Dodatkowe funkcje soundcore AeroClip obejmują wodoodporność na poziomie IPX4 i wielopunktowe połączenie umożliwiające parowanie dwóch urządzeń jednocześnie, a 4 mikrofony kształtujące wiązkę zapewniają krystalicznie czyste połączenia dla wszystkich stron.



Dostępność i ceny

Nowe słuchawki AeroClip można już zamawiać na Amazon.pl w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio