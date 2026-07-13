Samsung OLED S90H dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung OLED S90H to telewizor OLED 4K Samsung Vision AI zaprojektowany z myślą o graczach, którzy oczekują płynnego obrazu, niskich opóźnień i dobrej widoczności także w jasnym pomieszczeniu. Model łączy matowy ekran Glare Free, odświeżanie do 165 Hz przy podłączeniu kompatybilnego komputera, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro oraz funkcje gamingowe dostępne z poziomu Panelu Gracza. Największą zmianą w tegorocznych OLED-ach Samsung jest szersze stosowanie matowej powłoki Glare Free, która eliminuje odbicia światła z ekranu. Skuteczność tej technologii potwierdza niezależny certyfikat UL, oparty na normach CIE i ISO dotyczących olśnienia.







Do tego dochodzi certyfikat Real Black, wydany przez VDE, który gwarantuje głębię czerni poniżej 0.005 nitów w ciemnym pomieszczeniu. Kolory potwierdza z kolei certyfikacja „Zweryfikowane przez Pantone”. Telewizor odwzorowuje 2140 kolorów Pantone i 110 odcieni skóry, co ma znaczenie zarówno przy oglądaniu filmów, jak i podczas grania.



Ulimate Gaming Pack, czyli komplet funkcji dla graczy

S90H wchodzi w skład tegorocznej oferty gamingowej Samsung. Ultimate Gaming Pack łączy trzy elementy:

- Upłynniacz Ruchu 165 Hz

- NVIDIA G-Sync

- AMD FreeSync Premium Pro



Razem dają płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu, z niskim opóźnieniem i wysoką responsywnością. Wyjątek stanowi wariant 42 cale, który ma FreeSync Premium zamiast wersji Pro.



Funkcje AI dla graczy

Telewizor sam dopasowuje parametry obrazu do gatunku gry. Funkcja Optymalizacja Gry AI analizuje ekran w czasie rzeczywistym i rozpoznaje, czy gracz uruchomił strzelankę, wyścigi czy grę sportową, a potem automatycznie dobiera ustawienia. Do tego dochodzi Game Motion Plus, który upłynnia ruch, minimalnym kosztem input lagu oraz Panel Gracza, czyli podręczny panel sterowania, z którego można, powiększać minimapę, włączać wirtualny celownik albo kontrolować input lag, FPS, HDR i VRR, bez wychodzenia z gry.



Upłynniacz Ruchu 165 HZ – niezwykle płynny obraz

S90H obsługuje granie w 4K 120 Hz z VRR, a przy podłączeniu do komputera z odpowiednią kartą graficzną odświeżanie sięga 165 Hz. Dzięki temu obraz w dynamicznych scenach zachowuje ostrość bez rozmycia i zacinania.



OLED HDR+ – jeszcze większą jasność i bogatszy kontrast w każdym pikselu

Modele 55, 65, 77 i 83 cali mają technologię OLED HDR+. Procesor AI NQ4 Gen3 analizuje każdą scenę i zwiększa jasność oraz kontrast w czasie rzeczywistym, co pozwala dostrzec detale nawet w bardzo ciemnych lub bardzo jasnych fragmentach obrazu. Warianty 42 i 48 cali mają OLED HDR, czyli wersję bez dodatkowego wzmocnienia jasności.



Samsung Vision AI i obraz dopasowany do treści

S90H działa w oparciu o Samsung Vision AI. Procesor NQ4 AI Gen3, wspierany przez 128 sieci neuronowych, skaluje treści do jakości zbliżonej do 4K i optymalizuje jednocześnie obraz i dźwięk. System rozpoznaje też rodzaj oglądanej treści i dostosowuje ustawienia bez ingerencji użytkownika, niezależnie od tego, czy to mecz, serial czy gra.



Laser Slim Design i złącza

Obudowa telewizora ma bardzo smukły profil, który wygląda, jakby został wycięty laserem. Minimalistyczna ramka i niezwykle smukły tył sprawiają, że S90H dobrze komponuje się z każdym wnętrzem, niezależnie od wielkości pomieszczenia. Samsung OLED S90H dostępny jest w przekątnych 42, 48, 55, 65, 77 i 83 cali. Telewizor nie korzysta z modułu One Connect, więc wszystkie złącza znajdują się bezpośrednio w obudowie:

- 4 gniazda HDMI 2.1, każde z obsługą sygnału 4K przy 165 Hz

- 2 porty USB-A

- złącze LAN (Ethernet)

cyfrowe wyjście audio (optyczne)

- gniazdo CI (CI+ 1.4) i wejście antenowe RF (naziemne, kablowe, satelitarne)

- tuner cyfrowy DVB-T2/C/S2 z obsługą HEVC oraz tuner analogowy

- Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3



Telewizor obsługuje też eARC oraz Anynet+ (HDMI-CEC) i pracuje pod kontrolą systemu One UI Tizen, z gwarancją aktualizacji oprogramowania do 7 lat od premiery.



Podsumowanie: najważniejsze informacje o Samsung OLED S90H dla graczy

- Samsung OLED S90H to telewizor OLED 4K Samsung Vision AI kierowany m.in. do graczy konsolowych i PC.

- Matowy ekran Glare Free pomaga ograniczać odbicia światła, co ma znaczenie podczas grania w jasnym pomieszczeniu.

- Ultimate Gaming Pack obejmuje Upłynniacz Ruchu 165 Hz, NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro.

- Odświeżanie 4K 165 Hz dotyczy grania z kompatybilnego komputera i wymaga odpowiedniej karty graficznej.

- Game Motion Plus poprawia płynność ruchu.

- Panel Gracza pozwala szybko sprawdzić i zmienić ustawienia takie jak FPS, HDR, VRR, minimapa czy wirtualny celownik.

- Modele 55, 65, 77 i 83 cale mają OLED HDR+, a warianty 42 i 48 cali – OLED HDR.



Sprawdź, która przekątna Samsung OLED S90H najlepiej pasuje do Twojego sposobu grania – od stanowiska PC po duży ekran do konsoli w salonie.



















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG