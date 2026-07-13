Lipcowa promocja na monitory iiyama

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama rusza z letnią promocją cenową obejmującą sześć popularnych modeli z tej linii. Marka od lat stawia na połączenie solidnej jakości obrazu, ergonomii i rozsądnych cen. Najnowsza akcja to okazja, by przekonać się o tym na własne oczy. Obniżki obowiązują od 3 lipca do 26 lipca 2026 roku i dotyczą zarówno modeli biurowych, jak i modeli z wyższym odświeżaniem oraz rozdzielczością QHD, przeznaczonych do bardziej wymagających zastosowań. Lipcowa promocja iiyama to jedna z ciekawszych akcji cenowych tego sezonu na polskim rynku monitorów. Obejmuje sześć modeli z cenionej serii ProLite, dobranych tak, by odpowiadały na różne potrzeby: od prostych, wielomonitorowych stanowisk biurowych, przez konfiguracje z USB-C ułatwiające pracę hybrydową, po ekrany QHD dające zauważalnie więcej przestrzeni roboczej i lepszy komfort pracy przez wiele godzin.







Modele objęte promocją i nowe ceny

- iiyama X2491HS-B1: 24-calowy monitor z matrycą IPS i odświeżaniem 120 Hz, zaprojektowany z myślą o wielomonitorowych stanowiskach pracy. Cena regularna 429 PLN, cena promocyjna 389 PLN (oszczędność 40 PLN).

- iiyama XB2496HSC-B1: 24-calowy monitor Full HD z matrycą IPS, odświeżaniem 144 Hz oraz złączem USB-C z ładowaniem do 65 W, idealny do pracy hybrydowej. Cena regularna 649 PLN, cena promocyjna 499 PLN (oszczędność 150 PLN).

- iiyama XB2796HSC-B1: większy, 27-calowy odpowiednik powyższego modelu, również z matrycą IPS, 144 Hz i USB-C 65 W. Cena regularna 689 PLN, cena promocyjna 539 PLN (oszczędność 150 PLN).

- iiyama X2791QS-B1: 27-calowy monitor z matrycą IPS i rozdzielczością QHD, dający o 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD, z wbudowanymi głośnikami i funkcjami redukującymi zmęczenie oczu. Cena regularna 599 PLN, cena promocyjna 499 PLN (oszczędność 100 PLN).

- iiyama XB2791QS-B1: wariant powyższego modelu z ergonomiczną, regulowaną podstawą, ułatwiającą dopasowanie ustawienia ekranu do własnej postawy. Cena regularna 689 PLN, cena promocyjna 539 PLN (oszczędność 150 PLN).

- iiyama XB2796QSC-B1: 27-calowy monitor QHD z matrycą IPS oraz złączem USB-C z ładowaniem do 65 W, pozwalającym podłączyć laptopa jednym kablem i jednocześnie zasilać go podczas pracy. Cena regularna 779 PLN, cena promocyjna 589 PLN (oszczędność 190 PLN).





Obniżki sięgają nawet 190 PLN sprawiając, że oferta może zainteresować zarówno klientów szukających pierwszego dobrego monitora do domu, jak i firmy planujące odświeżenie sprzętu w większej skali.









źródło: Info Prasowe - iiyama