War Thunder przetestuje nowoczesne bitwy piechoty w Afryce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Gaijin Entertainment ogłasza, że w lipcu rozpocznie się trzeci etap zamkniętych testów beta dotyczących bitew piechotnych w wojskowej grze akcji online War Thunder. Uczestnicy będą mogli wypróbować nową lokację „Kivu”, zaprojektowaną z myślą o bitwach na dużą skalę, w których jednocześnie może brać udział nawet 128 graczy. Nowa mapa jest czterokrotnie większa od poprzednich lokacji piechotnych i inspirowana jest krajobrazami Afryki Środkowej. Jej rozgrywka opiera się na walkach o pięć punktów przejęcia. Podczas tej fazy testów gracze zetkną się z szeroką gamą nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym czołgami bojowymi M1A2 SEP V2 i T-90M, śmigłowcami AH-64A i Mi-28N, systemami obrony przeciwlotniczej 2S6 i LAV-AD, a także nowoczesną bronią strzelecką używaną przez Stany Zjednoczone i Rosję.







Aby umożliwić prowadzenie walk na dużą skalę na mapie „Kivu”, testowane są nowe zasady rozgrywki dostosowane do większych map. Gracze będą mogli odradzać się nie tylko w swojej bazie, ale także w punktach przejęcia już zabezpieczonych przez swoją drużynę, co sprawi, że poruszanie się po rozległym polu bitwy będzie bardziej dynamiczne. War Thunder wprowadzi również swoje pierwsze pojazdy do transportu żołnierzy — lekkie samochody zdolne do przewożenia jednocześnie do pięciu żołnierzy — umożliwiające szybsze rozmieszczenie sił w kluczowych punktach. Ponadto dodano nowe ustawienia zasięgu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) na potrzeby bitew na dużą skalę.



W trzeciej fazie testów do walki piechoty powrócą bitwy typu „Arcade Battles”. Zmieniono logikę wyświetlania znaczników: teraz są one widoczne tylko wtedy, gdy gracz ma bezpośrednią linię wzroku do modelu wroga, a znikają, gdy cel jest zasłonięty przez dym, wybuchy, drzewa, inne przeszkody lub znajduje się w bardzo dużej odległości. Ta zmiana poprawia czytelność w trybie Arcade, zachowując jednocześnie znaczenie osłony i ukrycia. Dostosowano również prędkość ruchu — ciężko uzbrojeni żołnierze poruszają się szybciej niż w bitwach realistycznych, dzięki czemu tryb ten jest bardziej dynamiczny.



Znaczne zmiany wprowadzono również w klasach żołnierzy. Zmieniono domyślne zestawy broni, a specjalistyczny sprzęt, taki jak granatniki RPG, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (MANPADS) i drony, nie jest już dostępny dla każdego żołnierza. W rezultacie gracze będą musieli bardziej rozważnie wybierać spośród czterech dostępnych klas i dostosowywać swoje wyposażenie do sytuacji na polu bitwy.



Gracze, którzy jeszcze nie dołączyli do testów, mogą ubiegać się o dostęp na oficjalnej stronie War Thunder.

























źródło: Info Prasowe - Gaijin Entertai