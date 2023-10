Samsung SSD T9

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics ogłosił dziś premierę najnowszej linii serii T, przenośnego półprzewodnikowego napędu – SSD T9. Ten stylowy dysk został zaprojektowany tak, by zapewnić bezpieczeństwo danych, również w podróży. Nośnik ten gwarantuje jednocześnie większe prędkości przesyłania i mnóstwo miejsca do przechowywania. Tym samym dostarcza użytkownikom to, czego potrzebują – niezawodność i wygodę. T9 oferuje maksymalną prędkość sekwencyjnego odczytu oraz zapisu na poziomie 2000 megabitów na sekundę (MB/s) na interfejsie USB 3.2 Gen 2×2. Prędkości na tym poziomie, które są prawie dwukrotnie szybsze niż w poprzednim modelu T7, pozwalają użytkownikom przesłać 4-gigabajtowy (GB) film w jakości Full HF w około dwie sekundy.







Model ten jest dostępny w trzech pojemnościach, które dopasują się do potrzeb każdego twórcy. Warianty o pojemnościach 1 TB, 2 TB i 4 TB pozwalają ukończyć szybkie i częste transfery danych, jednocześnie zapewniając mnóstwo miejsca na przechowywanie ogromnych ilości danych. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi urządzenia, zbliżonego do rozmiaru karty kredytowej, projektanci mogą zawsze nosić swoje inspiracje w kieszeni.



Luksus połączony z wytrzymałością

T9 to nie tylko udogodnienia funkcjonalne, ale także unikatowy design, łączący prostotę, ergonomię i wytrzymałość. Jego projekt wyróżnia się zakrzywionymi liniami poprowadzonymi po przekątnej urządzenia. Na uwagę zasługują także odwrócone wzory węglowe na powierzchni T9 sprawiają, że gumowa tekstura w dotyku sprawia wrażenie eleganckiego portfela.



Jakość i regulacja termiczna

Treści zapisywane przez profesjonalnych twórców są dla nich bezcenne. Wytrzymała obudowa przenośnego dysku SSD T9 została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo danych, których potrzebują użytkownicy, a także pozwalać im realizować ich najambitniejsze projekty. Obudowa dysku jest odporna na upadki z maksymalnie trzech metrów i objęta ograniczoną, 5-letnią gwarancją. Dysk T9 to idealny towarzysz twórców, którzy potrzebują możliwości szybkiego i efektywnego transferu plików, bez spowolnienia. Technologia Dynamic Thermal Guard marki Samsung skutecznie minimalizuje spadki wydajności, spowodowane przegrzaniem, zapewniając niezmienne i szybkie prędkości transferu. Co więcej, T9 został zaprojektowany zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC 62368-1. Dzięki temu jest on idealnym wyborem do realizacji szerokiego wachlarza wymagających zadań przy minimalnej wymianie cieplnej.



Zarządzanie T9 z wykorzystaniem oprogramowania Samsung Magician 8.0

Aplikacja Samsung Magician zapewnia użytkownikom lepsze doświadczenia dzięki funkcjom, takim jak benchmark wydajności, funkcje bezpieczeństwa, aktualizacje firmware, a także kontrola stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. Dzięki nowej wersji 8.0 wprowadzonej we wrześniu 2023 r. wszelkie aplikacje i programy Samsung, takie jak migracja danych, oprogramowanie PSSD, czy narzędzie do uwierzytelniania przy użyciu kart, zostaną zintegrowane z oprogramowaniem Magician. Ponadto zakres wsparcia systemu operacyjnego zostanie rozszerzony, dla wygody użytkowników Windows, Mac i Android.



Bezproblemowa kompatybilność

Samsung, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie kompatybilności przenośnych dysków SSD, zaprojektował dysk T9 tak, by był on zgodny ze specyfikacją USB typu C, a także by umożliwiał bezproblemowy przepływ prac profesjonalnych twórców. Usprawniło to kompatybilność z systemami operacyjnymi, jak Windows, macOS, a także smartfonami, tabletami, konsolami do gier oraz profesjonalnymi aparatami o wysokiej rozdzielczości. T9 jest również dostępny w wersji z przewodami USB typu C-to-C oraz USB typu C-to-A.



Przenośny dysk SSD T9 trafi do sprzedaży na całym świecie 3 października 2023 r.





















Źródło: Info Prasowe / Samsung