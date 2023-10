Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman dodała do swojej oferty obudowę komputerową i3 NEO TG, która na pierwszy rzut oka wyróżnia się eleganckim designem oraz bogatym wyposażeniem. Jak się jednak okazuje, produkt ten może zainteresować nie tylko entuzjastów, ale również nieco bardziej oszczędnych klientów. Zalman i3 NEO TG to obudowa w formacie ATX Mid-Tower zdolna do pomieszczenia płyt głównych ATX, mATX i Mini-ITX. Jej wymiary to 415x219x484 mm, a całość waży 5,8 kg. Model ten wyróżnia się głównie przezroczystym frontem ze szkła hartowanego, które uwidacznia trzy preinstalowane wentylatory ARGB Infinity Mirror o średnicy 120 mm. Co więcej, w tylnej części obudowy znalazł się czwarty rotor ARGB Infinity Mirror.







Szkło hartowane umieszczono również z boku obudowy. Zalman I3 Neo TG posiada montowany na zawiasach boczny panel o grubości 3 mm, który gwarantuje szybki wgląd na komponenty oraz łatwy dostęp do wnętrza obudowy. Producent chwali się także wzorową ochroną podzespołów przed kurzem, a to dzięki aż trzem filtrom magnetycznym: na górze, na dole oraz na froncie. Na pokładzie nie zabrakło też funkcjonalnego panelu I/O z trzema gniazdami USB (dwa w standardzie 3.0).



Obudowa Zalman I3 Neo TG wyróżnia się ponadto przestronnym wnętrzem oraz wieloma możliwościami rozbudowy. Wewnątrz ulokujemy cztery dodatkowe wentylatory, trzy radiatory (nawet do 360 mm na froncie) oraz do pięciu nośników SSD 2.5”. Jeśli zaś chodzi o podzespoły, użytkownik będzie w stanie zainstalować chłodzenie procesora o wysokości do 162 mm, kartę graficzną o długości do 355 mm oraz zasilacz o długości do 210 mm.



Obudowa Zalman i3 NEO TG jest już dostępna w sklepach w cenie od około 270 PLN. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: czarny lub biały.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia