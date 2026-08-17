Samsung oficjalnym partnerem Call of Duty: Modern Warfare 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung nawiązała wyłączną współpracę z Activision. Samsung staje się zatem oficjalnym partnerem gry Call of Duty: Modern Warfare 4 w kategorii telewizorów, monitorów, soundbarów i głośników Wi-Fi. To najnowsza odsłona jednej z największych na świecie serii strzelanek pierwszoosobowych (FPS). Współpraca łączy serię Call of Duty z technologiami wyświetlania Samsung, dzięki czemu gracze zobaczą grę jeszcze przed jej oficjalną premierą. Call of Duty to ceniona przez krytyków i wielokrotnie nagradzana seria. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie gier. Dzięki współpracy Samsung rozwija gamingowe doświadczenia nowej generacji na telewizorach Samsung OLED, Micro RGB, Neo QLED, The Frame oraz QLED a także na monitorach, soundbarach, głośnikach Wi-Fi i w usługach gamingowych.







HDR10+ GAMING zapewnia więcej szczegółów podczas rozgrywki

Samsung i Call of Duty zintegrują technologię HDR10+ GAMING z grą Call of Duty: Modern Warfare 4. Dzięki niej gra dokładniej odwzorowuje kolory i kontrast, a obraz lepiej oddaje wizję twórców. Gra Modern Warfare 4 będzie oficjalnie dostępna w proporcjach obrazu 32:9 w formacie superultrapanoramicznym, dzięki czemu użytkownicy monitorów Samsung Odyssey G9 zobaczą szerszy fragment świata gry. Samsung zapewni też konsumentom na całym świecie więcej sposobów na korzystanie z Modern Warfare 4 przez telewizory Samsung OLED, Micro RGB, Neo QLED, The Frame i QLED, monitory Odyssey i usługi gamingowe.



Samsung Gaming Hub umożliwi transmisję Call of Duty: NEXT

W ramach współpracy użytkownicy Samsung Gaming Hub będą mogli oglądać na żywo wydarzenie Call of Duty: NEXT już 21 sierpnia br. (piątek) o godz. 18:00 (naszego czasu lokalnego). Przed rozpoczęciem wydarzenia w nagłówku Gaming Hub na telewizorach Samsung pojawi się baner przypominający o transmisji. Samsung udostępni też kody Beta Early Access do gry Call of Duty: Modern Warfare 4 w aplikacji Samsung Promotion. Kody dają wybranym graczom dostęp do wersji beta w dniach 21–25 sierpnia br., jeszcze przed startem otwartej wersji beta, dostępnej od 28 sierpnia do 1 września br.. Dostępność kodów Beta Early Access i szczegóły wydarzenia można sprawdzić w Samsung Gaming Hub. Funkcja ta daje użytkownikom dostęp do najważniejszych usług cloud gaming, w tym Xbox Cloud Gaming, a także do innych treści związanych z grami, wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownicy nie muszą przełączać się między urządzeniami, aby korzystać z dostępnych usług i treści.



Na szczególna uwagę zasługują telewizory OLED Samsung z 2026 r. które zostały stworzone z myślą o grach o wysokiej wydajności. Modele S95H i S90H obsługują częstotliwości odświeżania do 165 Hz, a model S85H do 120 Hz, zapewniając płynny ruch i niskie opóźnienia w szybkich grach. Oprócz kompatybilności z G-SYNC, nowa linia telewizorów obsługuje również AMD FreeSync Premium Pro, wprowadzając stabilną i pozbawioną rozrywania obrazu efektowność gier HDR na platformach PC i konsolowych. W tegorocznej ofercie telewizorów OLED pojawił się również format HDR nowej generacji HDR10+ ADVANCED, który poprawia jasność, kontrast, ruch i wierność kolorów we wszystkich rodzajach treści. Co więcej, aby zoptymalizować warunki oglądania, w modelach S95H i S90H zastosowano opatentowaną przez firmę Samsung technologię Glare Free, która redukuje odbicia bez pogarszania jakości obrazu na ekranie OLED.



Gamescom 2026: Samsung Odyssey zaprezentuje szybkość i szczegółowość Modern Warfare 4

Samsung zaprezentuje też Call of Duty: Modern Warfare 4 na swoim stoisku podczas Gamescom 2026. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 26–30 sierpnia br. w Kolonii, w Niemczech. Gamescom to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych grom komputerowym i wideo. Gromadzi graczy, twórców, wydawców oraz marki technologiczne z całej branży.



Podczas wydarzenia Samsung przekaże wybranym odwiedzającym kody do gry Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition na Battle.net. Uczestnicy zagrają też w długo wyczekiwany tytuł przed jego oficjalną premierą 23 października br., na wysokiej klasy monitorach gamingowych Samsung Odyssey. Monitory Odyssey są stworzone z myślą o nowoczesnych grach. Zapewniają graczom wyrazisty obraz i płynne działanie, niezbędne podczas rywalizacji i w filmowych momentach rozgrywki.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG