Samsung prezentuje przenośny dysk SSD T5 EVO o pojemności 8 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics zaprezentował dzisiaj T5 EVO – lekki, przenośny dysk (SSD) o pojemności 8 terabajtów (TB). Jest to największa pojemność oferowana obecnie przez dostępne na rynku przenośne SSD. Model T5 EVO zapewnia ultraszybki transfer danych w kompaktowej i wytrzymałej obudowie, co czyni go przełomowym i uniwersalnym rozwiązaniem SSD. Model T5 EVO oparty na USB 3.2 Gen 1 przesyła dane 3,8 razy szybciej niż zewnętrzne dyski HDD, a także zapewnia maksymalną wydajność dzięki sekwencyjnym prędkościom odczytu i zapisu do 460 megabajtów na sekundę (MB/s), co ułatwia przesyłanie dużych plików.







Mobilność i ergonomiczna budowa

Wzornictwo T5 EVO sprawia, że jest on kompaktowy, lekki i ergonomiczny. Ten przenośny dysk SSD zapewnia nowe wrażenia dzięki funkcjonalnej obudowie. Po raz pierwszy odbiega ona od rozmiaru wizytówki, zachowując jednocześnie poręczny charakter i niewielką wagę. Urządzenie posiada wymiary 95 mm x 40 mm x 17 mm, co oznacza, że konsumenci mogą przechowywać aż 8 TB danych, mieszczących się w dłoni. Takie połączenie niewielkich rozmiarów i dużej pamięci oferuje użytkownikom większą prędkość, odpowiednią pojemność oraz mniejszą i lżejszą obudowę w porównaniu do zewnętrznego dysku HDD. Urządzenie zostało również precyzyjnie zaprojektowane pod kątem inżynieryjnym, przez co jego waga wynosi jedynie 102 gramy.



Model T5 EVO posiada czarną obudowę i pierścień w kolorze metalicznej szarości, co nadaje mu eleganckiego wyglądu i charakteru premium. Naturalnie komponuje się też z innymi urządzeniami w odcieniach szarości. T5 EVO można z łatwością przymocować do każdej torby lub bagażu dzięki metalowemu pierścieniowi. Ponadto jego metalowy korpus i gumowana powierzchnia zapewniają dodatkową ochronę przed wstrząsami zewnętrznymi, w tym również przed upadkiem z wysokości do dwóch metrów.



Przechowywanie milionów zdjęć i piosenek

Pomimo ergonomicznej konstrukcji, model T5 EVO nie idzie na kompromis w kwestii pojemności. Dzięki pojemności wynoszącej do 8 TB model T5 EVO jest w stanie przechowywać duże pliki, jak filmy w wysokiej rozdzielczości, zdjęcia i gry, co sprawia, że sprawdzi się w pracy i podczas zabawy. Wariant ten może przechowywać ponad 2 mln zdjęć o wielkości 3,5 MB, 1,8 mln plików muzycznych o wielkości 4 MB czy 3.5 tys. filmów o wielkości 2 GB.



Priorytetowe bezpieczeństwo dzięki osłonie termicznej

Nowy przenośny dysk SSD stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu poprzez zastosowanie technologii osłony termicznej i szyfrowaniu danych urządzenia. Dynamic Thermal Guard marki Samsung zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem i utrzymuje optymalne temperatury podczas pracy zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa IEC 62368-1. Co więcej, przenośny dysk SSD obsługuje 256-bitowe szyfrowanie danych urządzenia Advanced Encryption Standard (AES), oferując użytkownikom poczucie bezpieczeństwa podczas przechowywania plików.



Kompatybilność z wieloma urządzeniami

T5 EVO jest zgodny z różnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami-hostami, takimi jak macOS, Windows, smartfony/tablety i konsole do gier. Dysk posiada również oprogramowanie Samsung Magician, które umożliwia korzystanie z kompleksowego zestawu funkcji zarządzania nośnikami, w tym sprawdzania stanu dysku w czasie rzeczywistym, funkcję weryfikacji oryginalności sprzętu, testy wydajności i aktualizacje oprogramowania układowego.



Dysk T5 EVO w wersji 2 TB, 4 TB i 8 TB jest dostarczany wraz z przewodem USB typu C-C i trzyletnią, ograniczoną gwarancją.























Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG