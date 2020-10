Samsung przedstawia Galaxy A42 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy A42 5G, najbardziej przystępny cenowo smartfon 5G w swoim portfolio. Urządzenie oferuje funkcje i innowacje, których oczekują użytkownicy serii Galaxy A, w tym w poczwórny aparat, wyświetlacz Infinity-U oraz wytrzymałą baterię. Dzięki technologii 5G, Galaxy A42 5G jest gotowy, by zapewnić hiper-szybki streaming i pobieranie danych. Niezależnie od tego, czy gramy w gry mobilne, czy prowadzimy transmisję treści na żywo w rozdzielczości 4K, superszybka łączność zapewnia mniej opóźnień i doskonałą wydajność. Mierzący 6.6” wyświetlacz Infinity-U HD Super AMOLED zapewnia niemal kinową jakość obrazu. Z kolei szybko ładująca się bateria o mocy 5000 mAh umożliwia jeszcze dłuższe oglądanie, granie i przeglądanie treści.







Z tyłu smartfonu umieszczono warstwowy wzór, stanowiący nowoczesne wykończenie wysokiej jakości. Ergonomiczny design i zaokrąglone brzegi sprawiają natomiast, że smartfon wygodnie leży w dłoni. Urządzenie jest dostępne w trzech wpadających w oko kolorach: czarnym, białym i szarym.



Galaxy A42 5G wyposażono w wielofunkcyjny aparat, który sprawia, że robienie zdjęć i nagrywanie filmów jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aparaty: główny 48 MP i ultraszerokokątny 8 MP umożliwiają rejestrację zapierających dech ujęć krajobrazu, z kolei aparaty makro 5 MP i głębi 5 MP pozwalają uchwycić najdrobniejsze nawet detale obiektów fotografowanych z bliska, dają także możliwość rozmycia tła. Z przodu smartfonu umieszczono natomiast aparat 20 MP, który oferuje zupełnie nową jakość selfie, a także zapewnia krystalicznie czysty obraz podczas wideorozmów.



Dzięki 128 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB RAM i obsłudze kart microSD o pojemności do 1 TB będziesz mógł rejestrować zdjęcia i filmy, nie martwiąc się o to, że w telefonie mogłoby zabraknąć miejsca na ich przechowywanie.



Galaxy A42 5G będzie dostępny w Polsce w połowie listopada.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung