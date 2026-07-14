Samsung wprowadza nowy SSD 990

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje nowy dysk SSD 990 w pojemnościach 1 TB i 2 TB. Dysk łączy wysoką wydajność sekwencyjną z niższym poborem energii. Producent kieruje go do graczy, twórców treści i codziennej pracy z komputerem. Dysk obsługuje magistralę PCIe 4.0 i najnowsze kości pamięci NAND. Model 2 TB osiąga odczyt sekwencyjny do 7250 MB/s, a 1 TB do 7150 MB/s. Oba warianty zapisują dane z prędkością do 6 450 MB/s (zapis sekwencyjny), co skraca czas przesyłania plików i wczytywania. W operacjach losowych model 2 TB osiąga do 850 tys. IOPS przy odczycie i do 1200 tys. IOPS przy zapisie. Model 1 TB osiąga do 700 tys. IOPS przy odczycie i do 1100 tys. IOPS przy zapisie. Dzięki temu aplikacje uruchamiają się szybciej, gry działają płynniej, a duże zbiory danych łatwiej obsłużyć.







Większa pojemność pozwala przechowywać obszerne biblioteki treści i najnowsze gry AAA. Model 2 TB pomieści około 30 dużych gier, przy średniej wielkości 64 GB na tytuł. To rozwiązanie dla graczy i twórców, którzy pracują na coraz większych plikach.



Samsung 990 zużywa mniej energii niż poprzednik. W porównaniu z modelem 990 PRO efektywność energetyczna wzrosła nawet o 38 procent1. Użytkownik zyskuje wysoką wydajność przy niższym poborze prądu. Z kolei oprogramowanie Samsung Magician pomaga utrzymać dysk w dobrej kondycji. Umożliwia migrację danych i monitorowanie stanu nośnika oraz dopasowanie ustawień wydajności. Dodatkowo, zapewnia szeroką ochronę przechowywanych danych.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG