Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Japońska marka Scythe zaprezentowała swój najnowszy model wydajnego, a zarazem bardzo cichego coolera Mugen 5 Black Edition (SCMG-5100BE). Bazuje on na "normalnej" wersji Mugen 5 Rev.B w wykończeniu czysto aluminiowym, tutaj jednak powierzchnie radiatora i sześciu rur gazowych (profil U - 12 końcówek transportujących ciepło), zostały anodowane na czarno. Do kompletu dołożono równie mroczny wentylator Kaze Flex 120, pracujący z maksymalną prędkością obrotową 1500 RPM. Czarna wersja Mugena skierowana jest do posiadaczy ciemnych płyt głównych i użytkowników lubiących elegancki sprzęt klasy premium. Schładzacz Scythe Mugen 5 Black Edition jest już dostępny w Ameryce Północnej w sugerowanej cenie 60 USD.























Źródło: TechPowerUP