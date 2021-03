realme - Model 8 Pro z aparatem 108 MP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowało swój pierwszy aparat o rozdzielczości 108 MP, zdradzając tym samym kluczową część specyfikacji nadchodzącego modelu realme 8 Pro. Podczas konferencji realme Camera Innovation Event producent zapowiedział, że przełomowe rozwiązania fotograficzne będą jednym z motywów przewodnich nowej generacji smartfonów ze średniej półki – serii 8. Sercem aparatu realme 8 Pro będzie Samsung ISOCELL HM2 – nowej generacji sensor o rozdzielczości 108 MP. Matryca nowego aparatu pozwoli robić zdjęcia w bardziej zróżnicowanych warunkach oświetleniowych, co przekłada się na lepszą jakość fotografii – począwszy od szczegółowych detali, przez zrównoważony balans i ekspozycję kolorów.







Pojedynczy piksel nowej matrycy ma rozmiar 0,7 μm, co pozwala na wykonanie zdjęcia o maksymalnej rozdzielczości 12000 x 9000 pikseli. W codziennej fotografii algorytm aparatu łączy 9 pikseli w 1 (tzw. pixel binning). Efektem jest lepiej doświetlone i doskonalsze zdjęcie o rozdzielczości 4000 x 3000 pikseli (12 MP). ISOCELL HM2 jest najbardziej zaawansowanym sensorem ze wszystkich stosowanych do tej pory w smartfonach realme.



Technologia In-sensor Zoom pozwoli wykonywać realme 8 Pro zdjęcia z trzykrotnym zoomem cyfrowym, które wyróżniają się ostrością wcześniej nieosiągalną dla smartfonów ze średniej półki. Aparat w tym trybie wykona 8 zdjęć o rozdzielczości 12 MP. Następnie za pomocą zaawansowanych algorytmów zostaną one połączone i zoptymalizowane tak, aby docelowa fotografia oferowała jak najwięcej szczegółów.



Tryb fotografii nocnego nieba (Starry Mode) był dostępny już poprzednich generacjach smartfonów realme, ale w nadchodzącym modelu 8 Pro zostanie on znacznie udoskonalony. Będzie to pierwszy smartfon na świecie, który umożliwi fotografowanie gwiazd z efektem time-lapse. Algorytm realme do wykonania sekundowego materiału wykorzysta 30 zdjęć wykonanych w ciągu 480 sekund, tworząc fascynujące ujęcie nocnego nieba.



Kolejną innowacją jest smartfonowy Tilt-shift, który również pojawi się w realme 8 Pro. Tryb pozwoli tak balansować perspektywą i płaszczyzną fotografii, że efektem końcowym będzie ujęcie w stylu miniaturowego świata. Obiekty na zdjęciu sprawiają wrażenie, że fotografujemy makietę, a nie otaczającą nas rzeczywistość.



Tilt-shift w realme 8 Pro pozwoli wyostrzyć wybraną część zdjęcia i jednocześnie rozmyć obiekty widoczne w dalszym planie. W świecie fotografii profesjonalnej takie rozwiązanie służy m.in. do uwieczniania architektury. Model 8 Pro pozwoli na wykorzystywanie efektu także w trybie poklatkowym (Tilt-shift Time-lapse). Producent zapowiedział również nowe efekty zdjęć portretowych, które zostaną dodane w smartfonach serii 8. Pojawią się interesujące filtry odpowiadające na potrzeby fanów selfie: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait oraz AI Color Portrait.



Wydarzenie Camera Innovation Event to zapowiedź nowego, innowacyjnego podejścia realme do fotografii mobilnej, które będzie charakteryzować markę w całym 2021 roku. Więcej informacji o premierze nowych smartfonów serii 8 można spodziewać się już niebawem.







































Źródło: Info Prasowe / realme