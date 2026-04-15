Sharp BK-FS08E - grube opony, grube możliwości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kto powiedział, że mobilność miejska musi oznaczać kompromisy w kwestii komfortu? Sharp Consumer Electronics przełamuje schematy, według których rowery elektryczne muszą być albo praktyczne, albo stylowe. Najnowszy model Sharp BK-FS08E to wyraziste połączenie obu tych cech. Pod hasłem „Fat Tyres, Fat Power, Fat Bike” marka prezentuje konstrukcję łączącą terenową wytrzymałość z inteligencją nowoczesnego środka transportu miejskiego. Kostka brukowa, torowiska tramwajowe czy dziurawe ulice? Dla FS08 to żaden problem. Kluczowym elementem – i jednocześnie wyróżnikiem wizualnym – są szerokie opony typu fat o rozmiarze 20 x 4.0 cala. W połączeniu z amortyzowanym widelcem przednim działają one jak naturalny system tłumienia wstrząsów. Tam, gdzie inni zwalniają, Ty jedziesz dalej – płynnie i komfortowo.







Za napęd odpowiada silnik Ananda o mocy 250 W, umieszczony w tylnej piaście, generujący moment obrotowy na poziomie 45 Nm. Dzięki temu BK-FS08E sprawnie radzi sobie w miejskim ruchu, pozwalając omijać korki i wyznaczać własne trasy – niezależnie od warunków.



Duży rower, niewielkie gabaryty – maksymalna elastyczność

Choć rowery typu fat bike kojarzą się z masywną konstrukcją, FS08 udowadnia, że może być inaczej. To w pełni funkcjonalny rower składany z wytrzymałą aluminiową ramą, którą można złożyć w kilka sekund. Sprawdzi się zarówno w komunikacji miejskiej, w bagażniku samochodu podczas weekendowego wyjazdu, jak i w niewielkim mieszkaniu. Przy wadze 28 kg pozostaje wyjątkowo poręczny jak na swoją klasę. To mobilność dopasowana do Twojego stylu życia – nie odwrotnie.



Złóż w kilka chwil:

• dojedź na stację → złóż → wsiądź do pociągu → rozłóż na miejscu

• zabierz go w podróż samochodem

• idealny dla osób dojeżdżających do pracy i mieszkańców miast



Zasięg do 52 km – swoboda na co dzień

Pod nowoczesnym designem kryje się sprawdzona technologia. Akumulator 36 V o pojemności 10.2 Ah (367 Wh) jest zintegrowany z ramą, ale można go łatwo wyjąć do ładowania. Zapewnia zasięg do 52 km – idealny zarówno na codzienne dojazdy, jak i dłuższe przejażdżki rekreacyjne. Czas ładowania: ok. 4–5 godzin – wygodnie w nocy lub w trakcie pracy. Z kolei wydajne hamulce tarczowe zapewniają pełną kontrolę w każdych warunkach.



Czytelny wyświetlacz na kierownicy informuje o:

• prędkości

• poziomie wspomagania

• stanie baterii



Bezpieczeństwo i styl

Wykończenie w kolorze perłowej zieleni z matowymi czarnymi akcentami nadaje modelowi BK-FS08E nowoczesny i wyrazisty charakter.



Najważniejsze elementy wyposażenia:

• zintegrowane oświetlenie

• trwałe błotniki

• 7-biegowa przerzutka Shimano

• mechaniczne hamulce tarczowe

• intuicyjny wyświetlacz LCD



Mobilność w nowym wydaniu

BK-FS08E to coś więcej niż środek transportu – to element stylu życia dla osób ceniących indywidualność, osiągi i przemyślany design. Dzięki temu modelowi Sharp redefiniuje mobilność elektryczną: mocną, składaną i bezkompromisowo stylową.



Najważniejsze cechy produktu

• Typ: elektryczny rower typu fat bike / składany (rama aluminiowa)

• Silnik: Ananda 250 W (45 Nm)

• Opony: 20 x 4.0 cala

• Akumulator: 36 V, 10.2 Ah (367 Wh), zintegrowany i wyjmowany

• Zasięg: do 52 km (w zależności od warunków)

• Napęd: 7-biegowa przerzutka Shimano

• Hamulce: mechaniczne hamulce tarczowe

• Czas ładowania: ok. 4–5 godzin

• Maksymalne obciążenie: 120 kg

• Dodatkowe funkcje: amortyzowany widelec, wyświetlacz LCD, certyfikat IPX4





















źródło: Info Prasowe - Sharp