Sharp BK-FS08E - grube opony, grube możliwości
Kto powiedział, że mobilność miejska musi oznaczać kompromisy w kwestii komfortu? Sharp Consumer Electronics przełamuje schematy, według których rowery elektryczne muszą być albo praktyczne, albo stylowe. Najnowszy model Sharp BK-FS08E to wyraziste połączenie obu tych cech. Pod hasłem „Fat Tyres, Fat Power, Fat Bike” marka prezentuje konstrukcję łączącą terenową wytrzymałość z inteligencją nowoczesnego środka transportu miejskiego. Kostka brukowa, torowiska tramwajowe czy dziurawe ulice? Dla FS08 to żaden problem. Kluczowym elementem – i jednocześnie wyróżnikiem wizualnym – są szerokie opony typu fat o rozmiarze 20 x 4.0 cala. W połączeniu z amortyzowanym widelcem przednim działają one jak naturalny system tłumienia wstrząsów. Tam, gdzie inni zwalniają, Ty jedziesz dalej – płynnie i komfortowo.
Za napęd odpowiada silnik Ananda o mocy 250 W, umieszczony w tylnej piaście, generujący moment obrotowy na poziomie 45 Nm. Dzięki temu BK-FS08E sprawnie radzi sobie w miejskim ruchu, pozwalając omijać korki i wyznaczać własne trasy – niezależnie od warunków.
Duży rower, niewielkie gabaryty – maksymalna elastyczność
Choć rowery typu fat bike kojarzą się z masywną konstrukcją, FS08 udowadnia, że może być inaczej. To w pełni funkcjonalny rower składany z wytrzymałą aluminiową ramą, którą można złożyć w kilka sekund. Sprawdzi się zarówno w komunikacji miejskiej, w bagażniku samochodu podczas weekendowego wyjazdu, jak i w niewielkim mieszkaniu. Przy wadze 28 kg pozostaje wyjątkowo poręczny jak na swoją klasę. To mobilność dopasowana do Twojego stylu życia – nie odwrotnie.
Złóż w kilka chwil:
• dojedź na stację → złóż → wsiądź do pociągu → rozłóż na miejscu
• zabierz go w podróż samochodem
• idealny dla osób dojeżdżających do pracy i mieszkańców miast
Zasięg do 52 km – swoboda na co dzień
Pod nowoczesnym designem kryje się sprawdzona technologia. Akumulator 36 V o pojemności 10.2 Ah (367 Wh) jest zintegrowany z ramą, ale można go łatwo wyjąć do ładowania. Zapewnia zasięg do 52 km – idealny zarówno na codzienne dojazdy, jak i dłuższe przejażdżki rekreacyjne. Czas ładowania: ok. 4–5 godzin – wygodnie w nocy lub w trakcie pracy. Z kolei wydajne hamulce tarczowe zapewniają pełną kontrolę w każdych warunkach.
Czytelny wyświetlacz na kierownicy informuje o:
• prędkości
• poziomie wspomagania
• stanie baterii
Bezpieczeństwo i styl
Wykończenie w kolorze perłowej zieleni z matowymi czarnymi akcentami nadaje modelowi BK-FS08E nowoczesny i wyrazisty charakter.
Najważniejsze elementy wyposażenia:
• zintegrowane oświetlenie
• trwałe błotniki
• 7-biegowa przerzutka Shimano
• mechaniczne hamulce tarczowe
• intuicyjny wyświetlacz LCD
Mobilność w nowym wydaniu
BK-FS08E to coś więcej niż środek transportu – to element stylu życia dla osób ceniących indywidualność, osiągi i przemyślany design. Dzięki temu modelowi Sharp redefiniuje mobilność elektryczną: mocną, składaną i bezkompromisowo stylową.
Najważniejsze cechy produktu
• Typ: elektryczny rower typu fat bike / składany (rama aluminiowa)
• Silnik: Ananda 250 W (45 Nm)
• Opony: 20 x 4.0 cala
• Akumulator: 36 V, 10.2 Ah (367 Wh), zintegrowany i wyjmowany
• Zasięg: do 52 km (w zależności od warunków)
• Napęd: 7-biegowa przerzutka Shimano
• Hamulce: mechaniczne hamulce tarczowe
• Czas ładowania: ok. 4–5 godzin
• Maksymalne obciążenie: 120 kg
• Dodatkowe funkcje: amortyzowany widelec, wyświetlacz LCD, certyfikat IPX4