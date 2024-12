Sharp SumoBox w dwóch wersjach: mniejszej i większej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp, jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, kończy rok z hukiem! Seria SumoBox to dwa potężne głośniki o wysokiej wydajności, idealne na imprezy i występy. Sharp SumoBox jest dostępny w dwóch wersjach: mniejszej CP-LS100 i większej CP-LS200 SumoBox Pro. Sharp SumoBox CP-LS100 to prawdziwa potęga w przenośnym wydaniu. Mocny, dwukanałowy system głośnikowy 2.0 został wyposażony w dwa 8-calowe woofery oraz dwa 2-calowe tweetery. Dzięki pełnym 105 dB czystego dźwięku, solidny głośnik wypełni muzyką każdą imprezę sylwestrową – niezależnie od jej wielkości. Współpraca Sharp z francuską marką audio Devialet zaowocowała idealnym dopasowaniem basów do rytmu. Dzięki technologii SAM (Speaker Active Matching) goście mogą cieszyć się głębokim i szczegółowym basem.







System stereo o mocy 120 W RMS zapewnia do 10 godzin działania na baterii – wystarczająco długo, by poprowadzić kolejną wielką imprezę na przełomie roku. Gdy energia się wyczerpie, akumulator litowo-jonowy 14,8 V 5 Ah można wymienić w zaledwie kilku prostych krokach – dzięki temu zabawa nigdy się nie kończy.



SumoBox oferuje trzy kanały wejściowe z niezależnym sterowaniem poziomu: TRS/CLR combo (2x), Aux i Bluetooth (5.0). Umożliwia to elastyczne połączenie z różnymi urządzeniami końcowymi. Czy to energetyczne solo na gitarze elektrycznej, czy wzruszająca ballada na keyboardzie – kontrola balansu instrumentów pozwala przekształcić każdy występ w niezapomnianą chwilę.





Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej muzyki, głośności i zabawy, Sharp SumoBox Pro CP-LS200 będzie idealnym wyborem. Ten system stereo o mocy 200 W RMS dostarcza 108 dB skumulowanej mocy muzycznej. SumoBox Pro wyposażono w dwa 10-calowe woofery i dwa 8-calowe tweetery – doskonałe na każdą muzyczną okazję.



Podobnie jak mniejszy SumoBox, wersja Pro jest zasilana wymiennym akumulatorem litowo-jonowym, który zapewnia pełne 8 godzin działania. Głębokie rytmy i mocne basy są także optymalizowane dzięki technologii SAM® od Devialet, a obsługiwane kanały wejściowe pozostają takie same. Dzięki funkcji balansu instrumentów, dźwięk gitary elektrycznej, perkusji i innych instrumentów można precyzyjnie dostroić. W przeciwieństwie do mniejszego modelu CP-LS100, SumoBox Pro nadaje się również na imprezy nad plażą, jeziorem czy basenem – jest odporny na zachlapania (IPX4).



Oba modele Sharp SumoBox mogą być bezprzewodowo połączone w trybie Duo Mode, aby odtwarzać dźwięk w prawdziwym stereo. Jeśli preferujesz połączenie przewodowe, obie wersje mogą być łatwo połączone za pomocą kabla. Dzięki temu zyskujesz podwójną dawkę mocy. Głośniki SumoBox są kompatybilne ze standardowymi statywami głośnikowymi (35 mm, 1 - 3/8 cala), co pozwala na idealne ustawienie w każdym pomieszczeniu.





















źródło: Info Prasowe - Sharp