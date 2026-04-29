Smartfony z serii HONOR 600 łączą flagowe możliwości z atrakcyjną ceną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz ze wzrostem cen smartfonów i coraz większą ostrożnością konsumentów przy wymianie urządzenia rośnie też zapotrzebowanie na modele, które łączą wysoką jakość, zaawansowane funkcje i rozsądną cenę — “flagowców w zasięgu ręki”. Według Counterpoint Research1 segment ten stał się najszybciej rosnącą kategorią na świecie i w 2025 roku urósł o 25% rok do roku. Jednocześnie prognozowane wzrosty kosztów pamięci w 2026 roku mogą podnieść ceny urządzeń, dlatego rynek potrzebuje nowego standardu — smartfonów, które oferują świetny aparat i energooszczędną baterię, ale bez bardzo wysokiej ceny. Odpowiedzią na te potrzeby będzie nadchodząca seria HONOR 600.







HONOR potwierdził swoją mocną pozycję w segmencie urządzeń oferujących bardzo dobry stosunek jakości do ceny dzięki serii 400, która w 2025 roku odnotowała duży wzrost sprzedaży w kluczowych regionach. Szczególnie w Europie sprzedaż wzrosła o 107% w porównaniu z serią 200. Wynik ten pokazuje, że HONOR oferuje nie tylko drobne ulepszenia, ale realnie odpowiada na potrzeby rynku.



Seria HONOR 600 została stworzona dla osób, które żyją aktywnie, często dzielą się treściami i oczekują bardzo dobrej wydajności bez konieczności wydawania ogromnych kwot. To smartfony zaprojektowane z myślą o współczesnych użytkownikach — niezależnie od tego, czy fotografują weekendowy wyjazd, koncert późnym wieczorem, czy codzienne chwile z rodziną i znajomymi. Seria HONOR 600 łączy dobre możliwości fotograficzne, długi czas pracy na baterii, jasny i wygodny w użytkowaniu wyświetlacz oraz dopracowaną, wytrzymałą konstrukcję. W efekcie powstają modele HONOR 600 i HONOR 600 Pro — niezawodne smartfony, które wyznaczają nowy standard w segmencie atrakcyjnych cenowo urządzeń z najwyższej półki, oferujących flagowe doświadczenie.



Nowe możliwości fotografii dzięki AI

Seria HONOR 600 została zaprojektowana z myślą o nowoczesnej mobilnej twórczości i rosnącym wykorzystaniu AI w smartfonach. Zbudowany na architekturze inteligentnego obrazowania nowej generacji HONOR, system aparatów łączy bardzo dobre zdjęcia nocne z funkcją AI Image to Video 2.0, która pozwala zamienić pojedyncze zdjęcie w krótki film bezpośrednio na telefonie. Dzięki temu można ożywić wspomnienia — na przykład przerobić rodzinne zdjęcie na krótkie wideo albo zamienić zdjęcie grupowe w dynamiczną scenę. Rozwiązanie to jest skierowane zarówno do miłośników fotografii, jak i do osób, które chcą w prosty sposób nadać zdjęciom bardziej atrakcyjną formę, np. krótkiego klipu z podróży czy nastrojowego ujęcia z domu. Dedykowany przycisk AI oraz Asystent Zdjęć HONOR umożliwiają szybkie i proste poprawki oraz edycję, a jednocześnie dają pełną swobodę osobom, które wolą korzystać z ręcznych ustawień i klasycznych trybów fotografowania.



Dopracowany design

Całość zamknięto w najbardziej dopracowanej obudowie typu unibody w historii serii. Gładka, jednolita konstrukcja, półprzezroczysty tylny panel z kompozytu włóknistego oraz metalowa ramka z satynowym wykończeniem sprawiają, że urządzenie wygląda i sprawia wrażenie naprawdę flagowego. Miękkie, szerokie zaokrąglenia oraz bardzo wąskie ramki wokół ekranu powiększają powierzchnię wyświetlacza. To design stworzony dla osób, które często trzymają smartfon w dłoni — wygodny w codziennym użyciu, efektowny i gotowy na codzienne wyzwania.



HONOR chce na nowo określić, czym jest dobra wartość w segmencie przystępnych cenowo smartfonów z najwyższej półki. Firma pokazuje, że konsekwentnie wprowadza realne i zauważalne ulepszenia. Pełne szczegóły — w tym specyfikacja, kolory, ceny i dostępność — zostaną podane wkrótce, wraz z oficjalną polską premierą serii 600.

















źródło: Info Prasowe - HONOR