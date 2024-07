Smartwatche Amazfit dostają nowy system - Zepp OS 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zepp Health przedstawił dzisiaj Zepp OS 4, najnowszy system operacyjny dla swoich inteligentnych zegarków Amazfit. Zepp OS 4 wykorzystuje technologię Dużych Modeli Językowych (Large Language Models), dodatkowo współpracuje z najnowszym rozwiązaniem OpenAI-GPT-4o. Dzięki współpracy z popularnym czatem działającym w oparciu o generatywną Sztuczną Inteligencję, już dziś wybrane zegarki Amazfit mogą zwiększyć swoją funkcjonalność, a interakcje z użytkownikami stać się płynniejsze i swobodniejsze. W pierwszej kolejności beneficjentami najnowszego systemu operacyjnego Zepp OS 4 będą użytkownicy serii Amazfit Active i Amazfit Balance. Aktualizacja sportowych zegarków – Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Falcon i Amazfit Cheetah – rozpocznie się pod koniec 2024 r.







Co nowego przynosi Zepp OS 4?

• Synergia Zepp Flow i OpenAI-GPT-4o

• Rozszerzone możliwości językowe i głosowe Zepp Flow

• Współpraca z urządzeniami innych marek

• Nowe aplikacje w ekosystemie Amazfit, a także nowe funkcje sportowe i zdrowotne w zegarkach Amazfit

• Możliwość personalizowania interfejsu z danymi treningowymi



Synergia Zepp Flow i OpenAI-GPT-4o

Zepp OS 4 rozbudowuje możliwości, jakie oferuje Zepp Flow poprzez integrację z technologią OpenAI-GPT-4o. Użytkownicy mogą płynnie sterować swoimi smartwatchami Amazfit za pomocą poleceń głosowych, bez konieczności używania przycisków lub wypowiadania konkretnych komend. Interfejs Zepp OS 4 umożliwia m.in. intuicyjne zarządzanie ustawieniami, inicjowanie połączeń telefonicznych Bluetooth (np. na numer alarmowy 112) czy błyskawiczne odpowiadanie na wiadomości WhatsApp wysyłane z urządzeń z Androidem (iOS będzie obsługiwany w najbliższej przyszłości). Wszystko to za pomocą głosu i w naturalnym języku użytkownika.



Zepp Flow zyskuje głos

Wraz z aktualizacją do Zepp OS 4 głos zyska też Zepp Flow. W swojej pierwszej wersji, dostępnej w ramach Zepp OS 3.5, rozwiązanie wyświetlało odpowiedzi w formie tekstowej na ekranie zegarka. Teraz będzie mogło odpowiadać także głosowo. Najpierw w językach angielskim i niemieckim, a pod koniec lipca także po francusku, hiszpańsku, koreańsku, japońsku, portugalsku i włosku.



Możliwość sterowania urządzeniami innych marek

Zepp OS 4 umożliwi ponadto integrację z wieloma urządzeniami peryferyjnymi. Użytkownicy za pośrednictwem zegarków Amazfit będą mogli sterować m.in. głośnikami Sonos, licznikami rowerowymi Garmin, a nawet kamerami sportowymi GoPro4.



Nowe praktyczne funkcje dla aktywnych fizycznie

Zepp OS 4 rozbudowuje także ekosystem własnych aplikacji. Nowe rozwiązania, skierowane do osób aktywnych fizycznie, umożliwią m.in.:

• Odczyt szerokości i długości geograficznej, wysokość nad poziomem morza oraz ciśnienie powietrza w miejscu, gdzie trenuje użytkownik

• Pomiar odległości w linii prostej między dwoma wskazanymi punktami

• Wyświetlanie danych treningowych w trybie nocnym;

• Wyliczenie uśrednionej mocy biegowej (tzw. Running Power), którą użytkownik może utrzymać przez godzinę biegania lub jazdy na rowerze

• Wyliczenie ilości węglowodorów i tkanki tłuszczowej, które użytkownik może spalić w trakcie ćwiczeń (wartości podawane będą w gramach)



Dodatkowo użytkownicy Cheetah, Falcon i T-Rex Ultra otrzymają dostęp do specjalnej aplikacji Workout Extension. Aplikacja ta umożliwi personalizację interfejsu z danymi treningowymi (obecnie ekosystem Zepp Health oferuje ponad 300 miniaplikacji i 5700 tarcz na zegarki).



Dziesiątki nowych rozwiązań w niecały rok

Do dziś Amazfit Active i Amazfit Balance, jako pierwsze smartwatche z Zepp OS 4, otrzymały po sześć aktualizacji, a w ich ramach dostęp do dziesiątek nowych rozwiązań. Od swoich jesiennych premier Amazfit Active zyskał ponad 30 nowych funkcji, a Amazfit Balance ponad 50.



Obecnie Amazfit Active kosztuje około 550 PLN, a Amazfit Balance 1200 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Amazfit