Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma Creative wprowadza nowy ulepszony model znanej już świetnie graczom karty dźwiękowej Sound BlasterX AE-5, tym razem z oznaczeniem Plus. Sound BlasterX AE-5 Plus to karta dźwiękowa na PCI-E z wysokiej jakości przetwornikiem cyfrowo-analogowym od ESS z serii SABRE32, wyposażonym w specjalnie przez nas zaprojektowany wzmacniacz słuchawkowy „Xamp”, zbudowanym na dyskretnych, klasowych układach elektronicznych. Każdy z kanałów dźwiękowych wzmacniany jest indywidualnie, dzięki czemu Sound BlasterX AE-5 Plus zapewnia doskonale odwzorowany dźwięk, bez zniekształceń i opóźnień, spełniając tym samym najbardziej wymagające potrzeby użytkownika.







Bardzo niska impedancja 1Ω idealnie obsługuje słuchawki w zakresie od 16 do 600Ω. Sound BlasterX AE-5 dostarcza nie tylko nieskazitelny dźwięk lecz również wyjątkowe efekty wizualne dzięki systemowi oświetlenia Aurora Reactive z 16.800.000 kolorów.



Wyjątkowe możliwości odtwarzania dźwięku bez zniekształceń, odchyleń, opóźnień o wysokiej częstotliwości odtwarzania 32bit 384kHz oraz imponującym stosunku sygnału do szumu (SNR) 122dB. A to wszystko po to, by zadowolić osoby o wyostrzonym słuchu, czyli audiofilów oceniających najbardziej krytycznie na świecie. Sound Blaster AE-5 Plus odtwarza wysokiej jakości dźwięk klasy Premium.



Dźwięk przestrzenny w trybie 5.1 i 7.1

Karta dźwiękowa Sound BlasterX AE-5 Plus posiada niezależne tory zbudowane na dyskretnych wzmacniaczach dla sygnału wielokanałowego 5.1. Tryb wielokanałowy 7.1 aktywujemy z wirtualizacją dodatkowych dwóch kanałów. Sound Blaster AE-5 Plus wyposażony jest w najlepszą na rynku technologię wirtualizacji Sound Blaster Surround, którą można w pełni dostosować, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się pełnym potencjałem dźwięku przestrzennego w dzisiejszej rozrywce a oglądanie filmów zrobi się jeszcze przyjemniejsze.



System oświetlenia Aurora Reactive Lighting

Zmień swój komputer w symfonię świateł i dźwięku dzięki naszemu autorskiemu systemowi Aurora Reactive Lighting. Sound Blaster AE-5 Plus doposażony jest w pasek LED RGB, który może zmienić wizualnie komputer w najlepszy zestaw do gier. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możesz w pełni skonfigurować i dopasować wzór oświetlenia RGB do odtwarzanego dźwięku. Pasek LED posiada pełną paletę 16,8 milionów kolorów i może być rozbudowany o dodatkowe paski lub łączony z innymi tego typu produktami świetlnymi, które są częścią reaktywnego ekosystemu oświetlenia Aurora.



Lider w branży przetwarzania dźwięku

Proces przetwarzania dźwięku aktualizowany i dopracowywany przez lata został zaimplementowany w najnowszej odsłonie karty dźwiękowej z serii AE. Sound BlasterX AE-5 Plus został wyposażony w najnowszą i najlepszą wersję procesora Sound Core3D i Sound Blaster Acoustic Engine, wielokrotnie nagradzanej technologii w dziedzinie przetwarzania dźwięku. Efekty, algorytmy przetwarzania dźwięku w znacznym stopniu poprawiają jakościowo muzykę, filmy i gry. Ulepszona komunikacja głosowa, jest krystalicznie czysta i wierna oryginałowi dzięki technologii Crystal Voice.



Procesor SoundCore 3D zapewnia sprzętowe przetwarzanie dźwięku i zajmuje się jego ulepszeniem dążąc do perfekcji. Poza naszymi markowymi funkcjami przetwarzania dźwięku karta Sound Blaster AE-5 Plus obsługuje również technologie Dolby Digital Live i DTS Connect Encoding.



Nowa wersja karty dźwiękowej AE-5 Plus dostaje ulepszone, zaktualizowane oprogramowanie Sound Blaster Command, które oferuje dużo więcej ustawień i przyjazny interfejs.



Karta dźwiękowa Sound BlasterX AE-5 Plus kosztuje 649.99 PLN i jest dostępna na stronie www.creative.com.



















Źródło: Info Prasowe / Creative