iiyama G-Master Red Eagle GB3461WQSU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Szukacie monitora o wysokiej rozdzielczości 3440x1440 pikseli, która pozwala zobaczyć więcej na polu bitwy, bez konieczności nieustannej zmiany widoku? Taki właśnie jest nowy 34-calowy G-Master GB3461WQSU, a do tego może się pochwalić wsparciem dla FreeSync Premium, co oznacza, że oferuje obsługę techniki LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu użytkownicy nie muszą obawiać się efektu rozrywania obrazu czy przycinania, niezależnie od liczby klatek na sekundę. Sprzęt został wyposażony w matrycę IPS zapewniającą 100% pokrycie gamutu sRGB, dostarczając niezwykłą precyzję w odwzorowaniu kolorów i szerokie kąty widzenia, więc użytkownicy mogą cieszyć się żywym obrazem z pola walki.







Dzięki zastosowaniu wyświetlacza o proporcjach 21:9, GB3461WQSU jest w stanie zapewnić więcej przestrzeni horyzontalnej ekranu, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w grach typu FPS, ale korzyści płynące z tego rozwiązania zauważalne są także w innych gatunkach gier. A że wysokość wyświetlacza jest bardzo podobna do 27-calowych monitorów o klasycznych proporcjach 16:9, to można z niego komfortowo korzystać nawet z bliższych odległości, zapewniając sobie niezapomniane doświadczenia.



Aby dostosować jasność w zaciemnionych obszarach obrazu, użytkownik może skorzystać z funkcji Black Tuner, dzięki której szybko dostrzeże przeciwników kryjących się w cieniach. Co więcej, GB3461WQSU oferuje 1 ms czas reakcji (MBR) i odświeżanie na poziomie 144 Hz, co zapewnia szybszy czas reakcji i ostry obraz nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Monitor wyposażono w dwa wejścia HDMI i dwa DisplayPort, a także złącze słuchawkowe i hub 2x USB 3.0. Podstawa umożliwia regulację wysokości do preferencji użytkownika, a technologie flicker-free i redukcji niebieskiego światła zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji przed ekranem.



Nowy model z rodziny Red Eagle wspiera też wyświetlanie treści HDR i gwarantuje niskie opóźnienia (input lag). Technologia Adaptive Sync umożliwia synchronizację częstotliwości odświeżania wyświetlacza z klatkami renderowanymi przez kartę graficzną, a gracze docenią również technikę LFC (Low Framerate Compensation), która eliminuje minimalną wartość obsługi FreeSync, dzięki czemu nie musimy obawiać się rozrywania obrazu czy stutteringu.



Red Eagle G-Master GB3461WQSU trafi do sprzedaży na początku maja, a jego sugerowana cena to 2199 PLN.































Źródło: Info Prasowe / iiyama