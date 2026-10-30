SoundCore Liberty 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W lutym tego roku testowałem słuchawki SOUNDCORE Liberty Buds, które zaskoczyły mnie swoim perfekcyjnym dźwiękiem i szczegółowością. Jedynym moim małym "ale" pod ich adresem, był w zasadzie system ich mocowania w naszym uchu, gdzie trzeba było dobrać sobie wielkość "skrzydełka" blokującego słuchawkę w małżowinie usznej. Mam je u siebie do dziś i po dłuższym czasie ich użytkowania mogę potwierdzić, że przy jakiś dynamicznych ruchach głowy, system ten nie jest specjalnie za stabilny i trzeba czasami słuchawkę poprawiać (mocniej osadzać).





źródło: Klinika IN4

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