Soundmagic - Bezprzewodowe słuchawki z ANC

Obecna na naszym rynku od wielu lat i doceniana przez słuchaczy marka SoundMagic ma się niezwykle dobrze. Bo właśnie wprowadziła na rynek dwa modele zaawansowanych technologicznie słuchawek bezprzewodowych: nauszne P58BT oraz dokanałowe T80BT. Oba modele to nowoczesne konstrukcje posiadające zarówno wsparcie dla transmisji Bluetooth 5.3, jak i też aktywną redukcję szumów otoczenia (ANC – Active Noise Cancelling). Jednocześnie dzięki specjalnie opracowanym przetwornikom oraz odpowiednio dobranej elektronice oba modele zapewniają zaskakujące dobre, jak na swoją cenę brzmienie. Ponadto SoundMagic to marka z tradycją i producent, który po prostu wie, jak robić dobre i też dopracowane w każdym detalu słuchawki. Dlatego też oba modele będą nie lada gratką dla wszystkich szukających świetnego bezprzewodowego audio w przystępnej cenie.







Soundmagic P58BT – Przetworniki dynamiczne 40 mm i zaawansowane ANC

oundMagic P58BT to słuchawki, które są naprawdę dobrze przemyślane. Bo posiadają one duże przetworniki dynamiczne o średnicy 40 mm, które zapewniają pełne i jednocześnie przejrzyste brzmienie o przyjemnym charakterze. Jednocześnie nowy model został dostrojony tak, aby sprawdził się w każdym repertuarze i cieszył słuchacza także przy długich odsłuchach. Co więcej, zastosowane w przetwornikach magnesy neodymowe oraz zoptymalizowana geometria membran zapewnią zaskakujący wręcz w tej cenie poziom realizmu oraz naturalną i nasyconą zarazem barwę. Ponadto na pokładzie w P58BT mamy także zaawansowaną redukcję szumów otoczenia. A to dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej z podwójnymi mikrofonami. Mamy też możliwość wyboru trybu działania ANC, w tym także tryb transparentny dla otoczenia. Dzięki temu nie będziemy musieli ściągać słuchawek z głowy, aby usłyszeć, co się dzieje dookoła.



Ergonomiczna budowa i sterowanie dotykowe

Nowe P58BT są także słuchawkami niezwykle wygodnymi. Posiadają one przemyślaną, ergonomiczną i zarazem trwałą konstrukcję pałąka, oraz bardzo wygodne i miłe w dotyku pady. Co ciekawe, te ostatnie są odporne nie tylko na wodę czy pot, ale także i na makijaż. Same słuchawki można w łatwy sposób złożyć, co także przyczynia się do wygody w ich codziennym użytkowaniu.



Długi czas pracy na baterii i tryb low-latency

Całości dopełnia aż 60 godzin słuchania na jednym ładowaniu baterii oraz dedykowany do gier i filmów tryb o niskim opóźnieniu. SoundMagic P58BT posiadają także opcję parowania z wieloma urządzeniami równocześnie oraz możliwość pracy przewodowej. Dodatkowo mamy też system CVC zapewniający wysoką jakość rozmów telefonicznych.



Słuchawki SoundMagic T58BT dostępne już są sprzedaży, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 399 PLN.







SoundMagic T80BT – dokanałowe słuchawki bezprzewodowe z ANC

SoundMagic T80BT to słuchawki wyposażone w specjalnie dla nich zaprojektowane przetworniki dynamiczne o średnicy aż 13 mm. Zapewniają one bardzo dobrze zdefiniowane niskie częstotliwości i nasycony środek oraz przejrzystą górę pasma. Także i tutaj mamy zaawansowaną redukcję szumów, która łączy zalety systemu aktywnego (ANC) z naturalnymi właściwościami słuchawek dokanałowych. Dzięki temu uzyskano tłumienie zewnętrznych hałasów na poziomie aż -36 dB, co jest naprawdę doskonałym wynikiem. Dodatkowo użytkownik może przełączać pomiędzy trybami działania systemu ANC, co pozwala przykładowo usłyszeć wyraźnie otoczenie bez konieczności wyciągania słuchawek z uszu. Jest to szczególnie istotne w tego typu słuchawkach i pozwala na korzystanie z nich w różnych warunkach.



Szybkie ładowanie przez USB-C wraz ze wskaźnikiem poziomu naładowania

SoundMagic T80BT posiadają także kolejną ciekawą cechę. Bo oprócz szybkiego ładowania poprzez port USB-C mają też wskaźnik poziomu naładowania znajdujący się w etui, który procentowo pokaże nam dokładnie poziom naładowania. Dodatkowo jedno ładowanie słuchawek to aż 5 godzin słuchania, natomiast pełne naładowanie etui to dodatkowe 20 godzin. Zatem ładując cały zestaw możemy cieszyć się naszą ulubioną muzyką aż do 25 godzin.



Zaawansowana funkcjonalność

Nowe bezprzewodowe słuchawki od lubianej marki SoundMagic potrafią także połączyć się równocześnie z dwoma urządzeniami. Posiadają także zaimplementowaną obsługę Bluetooth 5.3 wraz ze wsparciem trybu posiadającego niskie opóźnienie. A ten z kolei przyda się w grach lub podczas oglądania filmów. Nie zapomniano także o ergonomicznej konstrukcji oraz wodoodporności w klasie IPX5.



Słuchawki SoundMagic T80BT dostępne już są w ssprzedaży, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 149 PLN.

































