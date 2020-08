Stacja pogody HAMA z USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta marki HAMA poszerzyła się o to kompaktowe urządzenie, które ma synchronizację czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie. Wskazuje m.in. temperaturę i wilgotność powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz, fazy księżyca, ciśnienie atmosferyczne i jego trendy. Prognozuje też stan pogody. A dzięki złączu USB można za jego pomocą naładować urządzenia mobilne. Stacja o wymiarach 20.5 x 3 x 13 cm bez problemu zmieści się na każdym biurku, stoliku czy parapecie i od razu przyciąga wzrok gustowną czarną kolorystyką. To nowoczesne urządzenie, dzięki któremu dowiemy się wszystkiego na temat najważniejszych czynników atmosferycznych w domu i za oknem. Dzięki niemu nigdy nie będziemy już zaskoczeni przez różne złośliwe kaprysy pogodowe.







Jedną z najnowszych propozycji w ofercie marki HAMA wyposażono w zegar, sterowany radiowym sygnałem czasowym DCF z automatyczną synchronizacją czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie. Stacja pogody wskazuje na ekranie temperaturę i wilgotność powietrza na zewnątrz (zarówno na czujniku zewnętrznym jak i na głównym panelu) oraz w domu. Poinformuje nas też o fazach księżyca dla każdej doby - od nowiu do ubywającego księżyca. Jedną z ciekawszych opcji jest alarm mrozowy w postaci wcześniejszej pobudki, gdy potrzebujemy przygotować auto do jazdy lub odśnieżenia (włączany jest w zakresie temperatur od -1 do +3 stopni Celsjusza). Może się też pochwalić wskaźnikiem trendu ciśnienia atmosferycznego z podziałem na rosnące, stałe i opadające.



Stacja pokaże nam również prognozę pogody, wyświetlając jeden z 6 symboli, przyporządkowanych do następujących warunków: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurnie, deszczowo, opady śniegu i sztorm. Z kolei specjalny wskaźnik komfortu zapozna nas ze stanem klimatu wewnątrz pomieszczenia w formie prostych 5 symboli, prezentując odpowiednio: uśmiechniętą, szczęśliwą, neutralną, smutną i bardzo niezadowoloną twarz. Nie zabrakło też dotykowego czujnika do wygodnej aktywacji podświetlenia ekranu i opcji drzemki.



Strefę czasową można ustawić ręcznie, jeśli czas radia DCF różni się od naszej strefy czasowej. Wskaźnik barometryczny z ciśnieniem atmosferycznym pozwala na dokładne śledzenie zmian pogodowych. A dla poprawy czytelności producent przewidział możliwość regulacji podświetlenia ekranu w trybie ciągłym poprzez zasilacz sieciowy. Warto dodać, że stacja pogodowa ma też złącze USB o zasilaniu 1 A, dzięki czemu można naładować podpięte do niej urządzenia mobilne.



Sugerowana cena detaliczna stacji pogody HAMA premium to 239 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Hama