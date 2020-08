Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najbardziej charakterystyczną cechą zestawu nagłośnieniowego Creative Pebble Plus w systemie 2.1 jest jakość generowanego dźwięku, wygląd i jego atrakcyjna cena. Zestaw składa się z dwóch okrągłych satelit, w których zastosowano 2-calowe, dwuzakresowe przetworniki średniego zasięgu ustawione pod kątem 45 stopni i specjalnie zaprojektowanego subwoofera, którego 4 calowy głośnik znajduje się pod spodem obudowy wraz z otworem bass reflex. Głośnik niskotonowy stoi na czterech gumowych nóżkach dla zapewnienia stabilności i prawidłowego rozchodzenia się tonów niskich. Moc głośnika niskotonowego to 4W. Zestawienie dwóch kolumienek z tworzywa ABS i subwoofera wykonanego z płyty MDF zapewnia solidny, bogaty i wyraźny dźwięk.







Ciekawostką jest system zasilania głośników, który odbywa się za pomocą pojedynczego kabla USB bez potrzeby korzystania z gniazdka elektrycznego. Zestaw możemy zasilić z przenośnego powerbanku, laptopa czy ładowarki z portem USB typu A. Zostaje nam tylko podłączenie dowolnego źródła dźwięku poprzez kabel zakończony wejściem typu Jack 3.5mm i możemy się cieszyć świetnym dźwiękiem w każdym miejscu.



Zastosowanie zabiegu ustawienia przetworników w satelitach pod kątem 45 stopni, powoduje iż do słuchacza dociera dźwięk z niezwykle szeroką sceną i szczegółowością. Kontrola głośności odbywa się za pomocą pokrętła regulacji głośności znajdującego się na prawej satelicie. O działaniu zestawu informuje nas zielona dioda umieszczona na prawej satelicie.



By wykorzystać pełen potencjał głośników Creative Pebble Plus wystarczy, że przełączysz przycisk znajdujący się pod spodem prawej satelity w pozycję „H” a głośniki wejdą w tryb High Gain, zwiększając moc wyjściową do 8 W RMS. Większa moc to głębsze basy i donośniejszy dźwięk bez kompromisu wobec jakości! By uzyskać pełną moc głośników w trybie „High Gain”, czyli 8W RMS, potrzebujemy podłączyć zestaw do portu USB komputera/laptopa lub zasilacza USB o parametrach 5V 2A. W starszych modelach komputerów lub laptopów możemy skorzystać z trybu „L” gdzie moc zestawu spadnie nam do 4,4W RMS. Można uzyskać 8 W RMS dla starszego sprzętu w momencie kiedy skorzystamy z dodatkowego zasilania np. używając zasilacza 5V 2A. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.



Proste, wykonane z pieczołowitością o każdy szczegół. Creative Pebble Plus mają za zadanie łączyć w sobie piękno, minimalizm, wysokie osiągi i doskonale wpasować się w każde miejsce użytkowania.



Głośniki można już zakupić w cenie około 149 PLN w sklepach internetowych lub stacjonarnych.





Dane Techniczne

Wymiary (W x S x G)

• Lewy głośnik: 122 × 116 × 115 mm,

• Prawy głośnik: 122 × 116 × 115 mm,

• Subwoofer: 150 × 195 × 202 mm

Długość kabli

• Pomiędzy głośnikami 1.2-metrowy kabel formowany,

• Wejście liniowe: kabel 1.2 m zakończony wtyczką stereo 3.5 mm,

• Zasilanie: 1.2-metrowy kabel z wtyczką USB Type-A,

• Subwoofer: Kabel 1.8 m zakończony standardowym złączem RCA

Waga

• Lewy głośnik: 0.3 kg,

• Prawy głośnik: 0.345 kg,

• Subwoofer: 1.05 kg

Moc wyjściowa

• Całkowita moc układu: Do 8 W RMS

Pasmo przenoszenia

• 50 Hz do 20 kHz

Impedancja

• Satelity: 4ohmy każda

• Subwoofer: 2ohmy

Konfiguracja systemu

• System 2.1

Stosunek sygnału do szumu (SNR)

• ≥ 75 dB

Typ złącz

• Wejście Aux, Jack 3,5mm

• Wtyczka zasilana przez USB (brak dźwięku z USB)

Kontrolki

• Pokrętło Włącz / Wyłącz / Regulacji Głośności

Kolor

• Czarny

Inne

• Wbudowane wejście AUX 3.5 mm do podłączania innych urządzeń audio



























Źródło: Info Prasowe / Creative