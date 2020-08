Western Digital My Passport SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital oficjalnie wprowadza do oferty nowe modele zewnętrznych dysków SSD z popularnej serii My Passport SSD – oferujące do 2TB pojemności. Urządzenia zaprojektowano z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej wydajności i szybkości. Zamknięte w zgrabnej, metalowej obudowie i oferujące najwyższą prędkość przesyłania danych (dzięki zastosowania technologii NVMe) nowe dyski pozwalają użytkownikom domowym i profesjonalistom wygodnie, szybko i bezpiecznie zapisywać, przechowywać i chronić wszelkie ważne dla nich pliki.Nowa seria WD My Passport SSD została od podstaw zaprojektowana tak, by zapewnić użytkownikom najwyższą wydajność i niezawodność… a także odrobinę luksusu.







Stylowa obudowa nie tylko świetnie wygląda, ale jest też odporna na uszkodzenia i skutecznie chroni swoją zawartość. Dyski idealnie leżą w dłoni i doskonale mieszczą się w torbie czy kieszeni plecaka, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć swoje dane zawsze pod ręką i pozostać produktywnymi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Co istotne, dyski dostępne są w całej gamie stylowych, modnych kolorów (w tym m.in. szarym, błękitnym, czerwonym oraz złotym), więc każdy może wybrać wersję idealnie pasującą do jego preferencji.



Nowości z serii My Passport SSD oferują również zestaw najnowocześniejszych funkcji i technologii:

• Niesamowicie szybką technologię NVMe, zapewniającą prędkość odczytu danych sięgającą 1050 MB/s oraz zapisu sięgającą 1000MB/s.

• Zabezpieczenie zawartości hasłem i 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES – co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych i łatwość obsługi.

• Odporność na wibrację, wstrząsy i upadki (do 1.98 m)

• Oprogramowanie pozwalające na łatwe wykonywanie backupu dużych plików na dysku lub w chmurze danych.

• Złącze USB 3.2 Gen-2 z kablem USB-C i adapterem USB-A.

• Gotowość do pracy z komputerami Mac i PC (bez instalowania dodatkowego oprogramowania).



Dyski WD My Passport SSD objęte są 5-letnią ograniczoną gwarancją i są już teraz dostępne – w wersjach o pojemności 500 GB i 1 TB, w kolorze Grey (szary) u wybranych sprzedawców na całym świecie. Dodatkowe kolory i wersje o wyższej pojemności pojawią się na rynku jeszcze w tym roku. Sugerowana cena producenta (MSRP) wersji 500 GB to 780 PLN, zaś 1 TB – 1250 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / WD