SteelSeries - Apex Pro Mini Gen 3 oraz Apex Pro TKL Gen 3 White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries zaprezentowało dziś najnowsze wersje wielokrotnie nagradzanej serii klawiatur Apex Pro Gen 3: czarną Apex Pro Mini Gen 3 oraz białą Apex Pro TKL Gen 3. Nowe modele oferują stylowy design, idealny na sezon wiosenny i nadchodzące tegoroczne premiery gier. Zgodnie z hasłem „Mini is Mighty” model Apex Pro Mini Gen 3 przenosi wydajność serii Gen 3 na zupełnie nowy poziom dzięki swojej mniejszej, inteligentniejszej, szybszej i bardziej solidnej konstrukcji. Kompaktowy format 60% to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku klawiatur, ceniony zarówno przez graczy rekreacyjnych, jak i profesjonalnych zawodników esportowych.







Od czasu przełomowego debiutu w 2019 roku SteelSeries zrewolucjonizowało świat gamingu, wprowadzając pełną regulację punktu aktywacji dzięki przełącznikom OmniPoint. Rodzina klawiatur Apex wciąż zdobywa szerokie uznanie zarówno wśród osób grających dla relaksu, jak i profesjonalistów sceny esportowej, utrwalając swoją pozycję w społeczności fanów sprzętu gamingowego. Seria Apex Pro Gen 3 została zaprojektowana, by zapewnić graczom maksymalną kontrolę w każdej sytuacji – zarówno podczas rozgrywek, jak i codziennego użytkowania. Apex Pro Gen 3 to najszybsze i najbardziej konfigurowalne klawiatury dostępna obecnie na rynku. Apex Pro Mini Gen 3 dołącza do rodziny Apex Pro Gen 3, obejmującej modele pełnowymiarowe, TKL (bez sekcji numerycznej) oraz bezprzewodowe TKL.





Apex Pro Mini Gen 3 – Łącząc najnowszą technologię OmniPoint 3.0 z najszybszymi na świecie przełącznikami klawiszy, które oferują aż 40 regulowanych poziomów aktywacji w zakresie od ultraresponsywnych 0.1 mm do 4.0 mm w kompaktowej formie 60%, Apex Pro Mini Gen 3 pozwala graczom na zredukowanie zajmowanego miejsca na biurku i zabranie ze sobą klawiatury o wysokiej wydajności wszędzie tam, gdzie tego potrzebują. Ulepszona jakość wykonania obejmuje wysokiej klasy stabilizatory przełączników, które ograniczają chwianie się klawiszy, fabrycznie nasmarowane switche gwarantujące płynniejsze wrażenia i głębszy, bardziej satysfakcjonujący dźwięk, a także piankę wygłuszającą, dzięki której każde naciśnięcie klawisza jest przyjemniejsze. Wszystko to potwierdza, że „Mini is Mighty”. Wyposażona w nowy zestaw zaawansowanych funkcji oprogramowania GG, w tym Rapid Tap, Rapid Trigger oraz Protection Mode, klawiatura pozwala graczom korzystać z funkcji GG QuickSet, by łatwo przełączać się między indywidualnymi, profesjonalnymi profilami dostosowanymi do najczęściej ogrywanych tytułów, kontynuując tym samym rewolucję, od której wszystko się zaczęło.



• Protection Mode – gracz już teraz może pożegnać się z przypadkowymi wciśnięciami klawiszy dzięki trybowi Protection Mode, ekskluzywnej funkcji dostępnej wyłącznie w produktach SteelSeries. Ten tryb chroni przed przypadkowymi wciśnięciami klawiszy, redukując czułość wybranych klawiszy wokół nich – nie musimy się już martwić, że nasza rozgrywka zostanie zakłócona.

• Rapid Tap – Rapid Tap nadaje priorytet ostatniemu naciśniętemu klawiszowi w parze, bez konieczności zwalniania poprzedniego, co umożliwia szybsze wprowadzanie komend i lepsze celowanie. Dzięki możliwości ustawienia aż pięciu par klawiszy twoje manewry takie jak counter-strafing, wychylanie się zza osłony, skoki z przykucnięciem czy anulowanie ślizgu staną się bardziej responsywne niż kiedykolwiek wcześniej.

• Rapid Trigger – Użytkownicy Apex Pro Mini Gen 3 mogą zapomnieć o ograniczeniach standardowej aktywacji. Dzięki Rapid Trigger gracze mogą wielokrotnie naciskać ten sam klawisz bez czekania na jego powrót, z minimalnym podniesieniem palca. Koniec z opóźnieniami, jeśli trzeba szybko klikać.

• GG Quickset – Optymalne ustawienia dla ulubionych gier są dostępne za pomocą kilku kliknięć, co sprawia, że konfiguracja klawiatury gamingowej jest łatwiejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Użytkownik łatwo może uzyskać przewagę dzięki profesjonalnym ustawieniom, które dostosowują poziomy aktywacji, Rapid Trigger, Protection Mode, Rapid Tap, podświetlenie RGB i wielu innych ustawień w zależności od gry. Gracz może pominąć skomplikowane ustawienia i od razu zacząć grać.



Oprócz szerokich możliwości personalizacji i dostosowywania klawiatur z serii Apex Gen 3, firma SteelSeries wprowadza również nową białą wersję kolorystyczną modelu Apex Pro TKL Gen 3. Dzięki temu gracze mogą jeszcze lepiej wyrazić swój styl i stworzyć atrakcyjne wizualnie stanowisko gamingowe. Apex Pro TKL White Gen 3 oferuje wszystkie kluczowe funkcje dostępne w modelu Apex Pro Mini Gen 3, lecz w nieco większym formacie (75%), który idealnie sprawdzi się u osób płynnie przechodzących pomiędzy pracą a rozrywką. Aby dopełnić spójnego wizualnie, białego zestawu gamingowego z klawiaturą Apex Pro TKL White Gen 3 w roli głównej, SteelSeries oferuje graczom także białe wersje myszy Aerox 3 Wireless, nagradzanych słuchawek dousznych Arctis GameBuds, a także całej rodziny zestawów słuchawkowych Arctis Nova (Nova Pro Wireless, Nova 7 Wireless, Nova 5 Wireless oraz Nova 1).



Nowości, Apex Pro Mini Gen 3, Apex Pro TKL White Gen 3 dostępne są na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie. Sugerowana przez producenta cena detaliczna nowych modeli z serii Apex Pro Gen 3 to:

• Apex Pro Mini Gen 3 - US 199.99$ | EMEA 219.99€ | UK 189.99£ | APAC 229.99$

• Apex Pro TKL White Gen 3 - US 219.99$ | EMEA 239.99€ | UK 209.99£ | APAC 249.99$

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries