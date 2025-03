Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Verbatim, pionier w rozwoju technologii dyskietek i nośników optycznych, od ponad 50 lat wyznacza kierunki w branży pamięci masowej i nośników danych. Marka ta była jednym z pierwszych producentów dyskietek, a w 1983 roku stała się największym ich dostawcą na świecie. Dziś Verbatim jest największą globalnie marką w zakresie nośników optycznych (czyste płyty CD, DVD oraz Blu-ray) i kontynuuje swoje tradycje innowacji w ponad 120 krajach na całym świecie, oferując pełną gamę rozwiązań do przechowywania danych (takich jak dyski SSD, karty pamięci, nośniki optyczne, dyski twarde i dyski USB) oraz szereg nowoczesnych akcesoriów, w tym przenośne monitory, powerbanki, kable, lokalizatory Bluetooth, stacje dokujące, adaptery podróżne, filamenty do druku 3D i wiele innych.







Misją marki jest zapewnienie użytkownikom niezawodnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie – zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Aby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na polskim rynku, marka podjęła współpracę z Agencją Melmak. Firma Melmak odpowiada za kompleksowe wsparcie Verbatim w Polsce, obejmujące działania PR-owe, media relations, organizację eventów oraz zarządzanie programem testów sprzętu. Celem współpracy jest skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz wzmocnienie pozycji marki w Polsce.



Z ramienia Agencji za działania dla nowego klienta odpowiadają Rafał Gajerski, PR & Communication Director, Michał Tarnacki, Account Manager, oraz Kaja Wójtowicz, Senior Account Executive.











źródło: Info Prasowe - Melmak