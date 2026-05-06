SteelSeries prezentuje nowe słuchawki Arctis Nova Pro Omni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries prezentuje nowy zestaw słuchawkowy dla graczy Arctis Nova Pro Omni, zaprojektowany z myślą o jakości dźwięku klasy audiofilskiej i stworzony do działania w każdej sytuacji, na wszystkich platformach jednocześnie. Ten nowy, bezprzewodowy, wieloplatformowy model oferuje bogaty zestaw funkcji, który zapewnia pełną kontrolę i wyznacza nowy standard jakości dźwięku Hi-Res. Współcześni gracze oczekują od gier i całego doświadczenia znacznie więcej – od lepszej grafiki i dźwięku, przez głębszą immersję i intensywną akcję, po bardziej angażującą rozrywkę i interakcje społecznościowe, większe wyzwania oraz poczucie mistrzostwa, aż po zwykłą, czystą radość z gry. Aby to osiągnąć, potrzebne są rewolucyjne technologie, w tym konsole i urządzenia przenośne nowej generacji, niestandardowe zestawy komputerowe do gier oraz najnowsze urządzenia mobilne. Niezbędne są również przełomowe rozwiązania audio oraz możliwość uzyskania najwyższej jakości dźwięku Hi-Res na wszystkich urządzeniach jednocześnie, aby użytkownik mógł być „wszędzie naraz”.







W 2026 roku mija 25 lat, odkąd firma SteelSeries tworzy produkty wyznaczające standardy w branży. W ramach najnowszej innowacji marki zespół zaprojektował wysokiej klasy uniwersalne słuchawki premium do gier i rozrywki, które oferują dźwięk klasy audiofilskiej z certyfikatem Hi-Res Wireless, bezprzewodowe audio 96 kHz / 24 bity w paśmie 2.4 GHz oraz Bluetooth, możliwość podłączenia do pięciu urządzeń, miksowania do czterech źródeł dźwięku jednocześnie za pomocą OmniPlay, a także komunikację z przyjaciółmi dzięki wysokiej jakości wielokierunkowemu mikrofonowi ClearCast Pro. Tak powstał Arctis Nova Pro Omni – nowy zestaw słuchawkowy dla graczy z certyfikatem Hi-Res Wireless, który poszerza kategorię „luksusowych” produktów.



Aby zapewnić pełnię wrażeń dźwiękowych podczas grania, rozrywki i słuchania muzyki, zestaw słuchawkowy Arctis Nova Pro Omni wyposażono w specjalnie zaprojektowane 40-milimetrowe przetworniki Hi-Res z magnesami neodymowymi oraz rozszerzonym pasmem przenoszenia (10 Hz–40 kHz), niezbędnym do uzyskania pełnej certyfikacji Hi-Res Wireless. Dwie kluczowe technologie pomagają osiągnąć najwyższy poziom immersji: aktywna redukcja szumów (ANC), która pozwala skupić się na czystym dźwięku ze słuchawek, blokując odgłosy otoczenia, oraz mikrofon z AI Noise Rejection eliminujący hałas tła i zapewniający wyraźne przekazywanie głosu. ANC w Arctis Nova Pro Omni blokuje do 40% więcej szumów tła w porównaniu z konkurencją, dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej i najnowszemu algorytmowi, a nowy mikrofon ClearCast Pro redukuje do 96% szumów tła – czyli nawet 30 razy skuteczniej niż inne zestawy słuchawkowe do gier.



Funkcja Omni-Control umożliwia regulację dźwięku w czasie rzeczywistym za pomocą telefonu komórkowego, komputera PC lub GameHub. Aplikacja Arctis App pozwala na bieżącą regulację dźwięku w grach, audio Bluetooth oraz korektora mikrofonu, a także oferuje ponad 200 presetów audio dostosowanych do konkretnych gier, które można zmieniać na bieżąco. Użytkownicy komputerów PC mogą również uzyskać dostęp do tych samych funkcji za pomocą bezpłatnej aplikacji Sonar App oferującej dodatkowe zaawansowane opcje miksowania i sterowania dźwiękiem przestrzennym. Ekran OLED GameHub oraz pokrętło sterujące umożliwiają szybkie wprowadzanie zmian dzięki nowym trybom wyświetlania, takim jak poziomy głośności dla poszczególnych źródeł, a wbudowane kontrolery pozwalają natychmiast dostosować kluczowe ustawienia. Aby zapewnić nieprzerwaną rozgrywkę i rozrywkę, system Infinite Power gwarantuje nieograniczony czas pracy dzięki podwójnemu systemowi baterii.



Model Arctis Nova Pro Omni jest dostępny w kolorach Midnight Blue, White i Graphite na stronie SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie od 5 maja 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej: 399.99 EURO.

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries