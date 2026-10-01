TP-Link Archer 8 Ultra - Debiut pierwszego routera Wi-Fi 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas globalnego wydarzenia online, TP-Link zaprezentowało Archer 8 Ultra – pierwszy w swojej ofercie router wykorzystujący technologię Wi-Fi 8. Model łączy możliwości nadchodzącego standardu IEEE 802.11bn z autorskim mechanizmem Wi-Fi 8 StabilityEngine, inteligentnym zarządzaniem siecią oraz rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Zamiast koncentrować się wyłącznie na maksymalnych prędkościach, nowa generacja Wi-Fi została zaprojektowana z myślą o bardziej stabilnym działaniu w rzeczywistych warunkach – przy dużej liczbie podłączonych urządzeń, zakłóceniach i w miejscach oddalonych od routera.







Sercem Archer 8 Ultra jest TP-Link Wi-Fi 8 StabilityEngine, czyli zestaw technologii zaprojektowanych z myślą o poprawie stabilności i wydajności domowej sieci. Urządzenie wykorzystuje UEQM, nowe schematy modulacji i kodowania MCS oraz 2×LDPC, które pomagają utrzymać wysoką przepustowość również w środowisku pełnym zakłóceń. Wewnętrzne testy TP-Link wykazały, że rozwiązania te zapewniają do 33% wyższą przepustowość na średnich i większych odległościach oraz do 24% wyższą przepustowość w warunkach zakłóceń w porównaniu z Wi-Fi 7. Technologia NPCA wspiera natomiast responsywność sieci, gdy jednocześnie korzysta z niej większa liczba urządzeń. Wraz z dalszym rozwojem standardu kolejne funkcje będą udostępniane za pośrednictwem aktualizacji OTA. DSO ma zwiększyć możliwości sieci przy obsłudze wielu urządzeń, natomiast ELR i DRU poprawić jakość połączenia w miejscach o słabszym zasięgu. Technologie Co-TDMA, Co-SR i Co-BF będą z kolei wspierać współpracę wielu punktów dostępowych w ramach jednej sieci.



Archer 8 Ultra został wyposażony w zestaw układów scalonych Wi-Fi 8 firmy Broadcom, bazujący na nadchodzącym standardzie IEEE 802.11bn. Trzypasmowe Wi-Fi 8 oferuje łączną prędkość do 19 Gb/s, zapewniając stabilniejsze działanie i niższe opóźnienia niż Wi-Fi 7 przy porównywalnym zasięgu. Dwa porty 10 Gb/s WAN/LAN automatycznie wykrywają tryb pracy i pozwalają wykorzystać możliwości wielogigabitowych łączy internetowych, natomiast cztery dodatkowe porty LAN 2.5 Gb/s zapewniają szybkie połączenie przewodowe m.in. dla komputerów, konsol czy serwerów NAS. W obudowie routera umieszczono 18 anten o wysokiej wydajności. Na rynku europejskim urządzenie może objąć zasięgiem powierzchnię do około 280 m² i obsługiwać nawet 200 sprzętów jednocześnie. Tryb Multi-Floor Mode dostosowuje sposób rozprowadzania sygnału do układu domu – może kierować go na kolejne kondygnacje lub zapewniać szerokie pokrycie na jednym poziomie. Nowy układ RF Wi-Fi 8 wykorzystuje również funkcję Range Boost, zwiększającą czułość odbioru i poprawiającą komunikację z bardziej oddalonymi lub energooszczędnymi urządzeniami, takimi jak inteligentne zamki czy czujniki zewnętrzne.



Istotną częścią Archer 8 Ultra są także funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Dostępny w aplikacji Tether Aireal AI Assistant pozwala zadawać pytania dotyczące działania sieci w prosty, nietechniczny sposób oraz pomaga użytkownikowi lepiej zrozumieć jej stan i ustawienia. Działające równolegle w tle mechanizmy automatycznie dbają o jakość połączenia – Wi-Fi Optimizer dobiera możliwie najmniej obciążony kanał, Self-Healing rozwiązuje typowe problemy z siecią, QoS nadaje priorytet najważniejszym aktywnościom, a ECO Mode ogranicza zużycie energii w okresach mniejszego wykorzystania sieci. Uproszczono również sam proces konfiguracji. Po wyjęciu routera z pudełka wystarczy zbliżyć telefon do obszaru NFC, aby sparować urządzenie z aplikacją Tether, która przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki. W podobny sposób można udostępnić dostęp do Wi-Fi gościom, bez konieczności podawania im hasła czy jego ręcznego wpisywania. Z poziomu aplikacji można również monitorować stan sieci, korzystać z kontroli rodzicielskiej oraz dostosowywać ustawienia urządzenia.



Archer 8 Ultra oferuje także rozbudowane funkcje bezpieczeństwa. Wbudowana obsługa VPN umożliwia szyfrowanie ruchu wybranych urządzeń bezpośrednio z poziomu routera i współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług VPN. Oddzielne sieci dla gości oraz urządzeń IoT pozwalają odseparować je od głównej sieci domowej, a użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z usługi TP-Link HomeShield, zapewniającej ochronę w czasie rzeczywistym, zaawansowaną kontrolę rodzicielską oraz uwierzytelnianie WPA3.



Przedsprzedaż Archer 8 Ultra rozpoczyna się 30 września 2026 roku w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii oraz na wybranych innych rynkach. Informacje dotyczące cen dostępne są na lokalnych stronach TP-Link.























źródło: Info Prasowe - TP-Link