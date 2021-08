TP-Link Archer C64 – uniwersalny router AC1200 z trybem Access Point

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Archer C64 to nowy router w ofercie TP-Link w najpopularniejszym obecnie standardzie AC1200. Urządzenie charakteryzuje się m.in. wysoką przepustowością sieci przewodowej i bezprzewodowej, a także obsługą technologii MU-MIMO oraz szyfrowania WPA3. Urządzenie może również pracować jako punkt dostępowy WiFi. TP-Link Archer C64 rozgłasza WiFi w standardzie 802.11ac (WFi 5), oferując użytkownikom przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w 2.4GHz. Za zasięg routera odpowiadają cztery anteny zewnętrzne o wysokim zysku energetycznym. Urządzenie wyposażono w jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej.







W celu zwiększenia wydajności i optymalizacji działania sieci bezprzewodowej w routerze Archer C64 zastosowano technologię MU-MIMO, która pozwala na jego jednoczesną komunikację z dwoma urządzeniami. Powoduje to dwukrotne zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci.



Archer C64 został wzbogacony w szereg technologii wspomagających i usprawniających pracę WiFi, m.in. Beamforming (kształtowanie wiązki), który umożliwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku. Z kolei funkcja Smart Connect umożliwia przydzielanie klientom mniej obciążonego w danym momencie pasma, a Airtime Fairness wpływa na optymalizację czasu korzystania z sieci. Router Archer C64 posiada także tryb Access Point, dzięki czemu może pełnić funkcję punktu dostępowego WiFi, świetnie sprawdzając się do rozbudowy sieci domowej.



Bezpieczeństwo sieci gwarantuje szyfrowanie WPA3, w którym zastosowano trudny do złamania klucz szyfrowania haseł WiFi oraz wzmocniono ochronę przed atakami „brute force". Dzięki aplikacji Tether (dostępnej na urządzenia z Androidem lub iOS) konfiguracja i obsługa routera jest niezwykle prosta. Nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie z zarządzaniem siecią.



Router Archer C64 jest dostępny w sprzedaży i objęty został 36-miesięczną gwarancją. Cena urządzenia wynosi około 150 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / TP-Link