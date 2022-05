TP-Link Archer MR500 – nowy stacjonarny router 4G+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mając na względzie rosnące wymagania użytkowników Internetu mobilnego, trendy pracy zdalnej i coraz większą popularność serwisów streamingowych, często oferujących materiały w rozdzielczości 4K, TP-Link rozszerza swoje portfolio urządzeń LTE wprowadzając na rynek stacjonarny router 4G+, Archer MR500. Jest to najnowszy, dwupasmowy, bezprzewodowy router od TP-Link. Obsługuje LTE Cat6 z technologią Carrier Aggregation i oferuje prędkość transferu sięgającą do 300Mb/s. Nieskomplikowana konfiguracja będzie atutem dla mniej zaawansowanych technicznie klientów. Mocny i stabilny zasięg sieci bezprzewodowej oferowany przez urządzenie sprawi, że użytkowanie będzie bezproblemowe.







Archer MR500 może być wykorzystywany jako główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na antenę zewnętrzną. Router rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167MB/s w dwóch pasmach transmisji. Archer MR500 wyposażono również w cztery gigabitowe porty Ethernet, gwarantujące dużą prędkość i niezawodność połączeń dla sprzętów przewodowych, które wymagają dużej przepustowości, jak np. konsole do gier czy IPTV.



Router obsługuje technologię OneMesh™, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy elastyczną sieć Mesh. Technologia OneMesh™, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia znajdujące się w sieci WiFi automatycznie łączą się z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne. Tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MR500 również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek braku zasięgu LTE. Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu LAN/WAN, by używać tej funkcji. Archer MR500 bez problemu zapewni połączenie nawet 64 urządzeniom bezprzewodowym (smartfonom, laptopom, itp.) jednocześnie.



Konfiguracja routera Archer MR500 jest bardzo prosta i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom. Wygodnym rozwiązaniem jest opcja zarządzania ustawieniami sieci za pomocą aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na smartfony i tablety. Router Archer MR500 objęty został 3-letnią gwarancją.



















Źródło: Info Prasowe / TP-Link