TP-Link prezentuje Tapo RV30 Max Plus Gen 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza portfolio smart home o Tapo RV30 Max Plus Gen 2 – drugą generację robota sprzątającego, który łączy odkurzanie i mopowanie z automatycznym opróżnianiem pojemnika. Model został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą ograniczyć czas poświęcany na codzienne sprzątanie, w tym posiadaczach większych mieszkań i domów oraz dzielących przestrzeń ze zwierzętami. W porównaniu z poprzednią generacją urządzenie oferuje ponad dwukrotnie większą moc ssania (13 000 Pa zamiast 5 300 Pa), system aktywnego przycinania zaplątanych włosów, bardziej kompaktową stację dokującą oraz możliwość nawet 90 dni odkurzania bez konieczności wymiany worka.







Tapo RV30 Max Plus Gen 2 oferuje siłę ssania do 13 000 Pa z pięcioma poziomami mocy, dzięki czemu może skutecznie zbierać kurz, okruchy i sierść z różnych powierzchni. Nowa szczotka wykorzystuje system aktywnego przycinania zaplątanych włosów, ograniczając konieczność ich ręcznego usuwania, a dłuższa szczotka boczna dokładniej zamiata wzdłuż krawędzi ścian i mebli oraz w narożnikach. Za poruszanie się po domu odpowiada dToF LiDAR nowej generacji, który wspiera płynniejszą i bardziej precyzyjną nawigację wokół przeszkód. Robot wykrywa przeszkody i zapobiega kolizjom, a dodatkowy czujnik pomaga ograniczyć ryzyko utknięcia. Urządzenie może zapisać mapy nawet czterech pięter, pokonuje progi o wysokości do 18 mm i automatycznie wykrywa dywany, zwiększając na nich poziom mocy ssania. W trybie cichym poziom hałasu wynosi 52 dB. Oprócz odkurzania robot umożliwia również mopowanie z trzystopniową regulacją przepływu wody. Pojemnik na wodę ma pojemność 300 ml (tyle samo co zbiornik na kurz). Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 2600 mAh, zapewniającą do 150 minut działania na jednym ładowaniu. Podczas mopowania robot może pracować do 142 minut i wyczyścić powierzchnię do 100 m².



Po zakończeniu sprzątania pojemnik robota może zostać automatycznie opróżniony przez stację dokującą o sile ssania 17 000 Pa. Szczelny, jednorazowy worek o pojemności 3.3 litra może wystarczyć nawet na 90 dni odkurzania, a kompaktowe wymiary stacji – 285 × 175 × 228 mm – pozwalają ustawić ją także pod szafkami lub w ciasnych wnękach.

Z poziomu aplikacji użytkownik może ustalać harmonogramy, wybierać konkretne pomieszczenia do sprzątania, tworzyć wirtualne ściany i strefy zabronione oraz definiować indywidualne ustawienia dla poszczególnych pomieszczeń. Model wspiera również standard Matter, a sterowanie głosowe wykorzystuje rozwiązania oparte na LLM i współpracuje z Alexa+. Za filtrację odpowiada filtr HEPA.



Model Tapo RV30 Max Plus Gen 2 jest dostępny w Media Expert w cenie 799 PLN i został objęty dwuletnią gwarancją producenta.























źródło: Info Prasowe - TP-Link