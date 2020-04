TRANSCEND - Nowe karty pamięci 3D NAND MLC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND prezentuje dwa nowe przemysłowe modele kart pamięci oparte na kościach 3D NAND MLC. Nośniki znajdą zastosowanie w urządzeniach Internetu Rzeczy oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję, a także w systemach przemysłowych w branży medycznej, monitoringu czy transporcie. Nowe karty od Transcend należą do klasy wydajności A1 i są zgodne ze specyfikacją SD 5.1. Dzięki temu gwarantują szybkość działania i płynne funkcjonowanie wymagających aplikacji. Ponadto nośniki spełniają standardy UHS-I 10 Speed Class 10. Osiągają maksymalną prędkość odczytu 100 MB/s oraz zapisu do 22 MB/s.







Nowe karty pamięci – SDHC410M oraz microSDHC410M – zbudowane zostały w oparciu o technologię MLC NAND flash, zapewniając niezawodność, wydajność oraz długą żywotność niezbędną przy zastosowaniach przemysłowych. Posiadają wbudowany moduł ECC (Error Correction Code), który wykrywa oraz koryguje błędy pojawiające się podczas transferu danych.



Nośniki TRANSCEND są przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od –25°C do 85°C oraz w wilgotności od 0 do 95%. Ponadto cechuje je wyjątkowa odporność na wstrząsy, oddziaływanie elektrostatyczne i promieniowanie X.



Każda z kart dostępna będzie w czterech wersjach pojemnościowych: 2, 4, 8 i 16 GB.



Gwarancja i cena

Producent deklaruje żywotność kart na poziomie 3000 cyklów P/E (Program/Erase) oraz 3-letnią gwarancję na sprzęt. Nośniki dostępne będą na zamówienie. Sugerowana cena wynosi 38 PLN za wariant 2 lub 4 GB, 46 PLN za 8 GB i 54 PLN za 16 GB.













Źródło: Info Prasowe / Transcend