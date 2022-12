TWS Hama Spirit Go

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze słuchawki z logo HAMA, mają niewielki rozmiar i charakteryzują się odstającą podłużną częścią obudowy, dla lepszego trzymania w małżowinie usznej. Razem z etui ważą jedynie 52 g. Zwarta konstrukcja zapewnia pasywną redukcję szumów, dzięki której łatwo możemy odciąć się od ulicznego hałasu i skupić jedynie na muzyce lub rozmowie. Przejdźmy teraz do najważniejszych aspektów technicznych. Słuchawki pozwalają na 4 godziny nieprzerwanego słuchania muzyki lub rozmów telefonicznych (oczywiście mają wbudowany mikrofon). Dzięki dołączonemu do zestawu etui ładującemu, które może zasilić energią słuchawki czterokrotnie, wynik ten wzrasta do 20 godzin.







Dzięki technologii Bluetooth 5.0 (zasięg do 10 metrów) słuchawki łączą się ze sobą i parują z urządzeniem docelowym – smartfonem, laptopem czy tabletem – automatycznie po wyjęciu z etui, zamykanego magnetycznie. Sam pokrowiec dysponuje diodą LED, pokazującą stan jego naładowania. Podobna lampka o tej samej funkcji znajduje się też w jednej ze słuchawek, dzięki czemu zawsze wiemy, ile zostało jeszcze czasu na ich użytkowanie.



Tę nowość produktową zaopatrzono w obustronne złącze USB-C do zasilenia energią. W komplecie znajdziemy kabel w charakterystycznym dla firmy Hama czerwonym kolorze. Cały proces ładowania od „zera” do stanu pełnej gotowości zajmuje trzy godziny. Nie mogło tu zabraknąć sterowania dotykowego poprzez wbudowany przycisk Touch-Control i obsługi asystentów Siri oraz Google, co przekłada się np. na możliwość wydawania poleceń głosowych do kontroli nad poziomem głośności. Wystarczy np. dwa razy dotknąć palcem lewej słuchawki, by aktywować tę funkcjonalność. Z kolei dwukrotne dotknięcie którejkolwiek słuchawki odpowiada za przyjmowanie lub kończenie rozmów telefonicznych, a przyłożenie palca na dwie sekundy odrzuca połączenie. Przyciśnięcie palcem przez dwie sekundy prawej słuchawki skutkuje wyborem następnego utworu muzycznego, a lewej poprzedniego. Natomiast dwukrotnie naciśnięcie prawej słuchawki to zatrzymanie danego utworu, a żeby go odtworzyć na nowo trzeba powtórzyć czynność.



Do zestawu dodawane są silikonowe wkładki w trzech różnych rozmiarach: S, M i L. W ten prosty sposób każdy łatwo wybierze najlepszą dla siebie. Słuchawki nie będą wypadać z uszu, a dźwięk nie ma szans wydostawać się na zewnątrz, pogarszając wrażenia z odsłuchu.



Słuchawki TWS Hama Spirit Go są oferowane w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 149 PLN.























Źródło: Info Prasowe / HAMA