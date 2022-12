Soundbar Creative STAGE 360

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Właśnie mamy Mundial 2022 w Katarze i z pewnością wielu z Was śledzi rozgrywki meczów piłki nożnej... Ile to emocji na dużym ekranie, najczęściej należącym do matryc wielkości od 40 do 65-cali, gdzie można już niemal scalić się z boiskiem. Czasami jednak czegoś nam do pełni szczęścia kibica brakuje, bo okrzyki kibiców, bębny i wuwuzele gdzieś tam nikną w tle głosu komentatora sportowego. Szczęściarze, którzy mają blisko telewizora jakiś amplituner, mogą sobie mecz wrzucić na zestaw głośników stereo lub wielokanałowe kino domowe, ale nie wszyscy mają na to miejsce w swoich mieszkaniach, a do tego sam amplituner z zestawem głośników potrafi kosztować spore pieniążki...





Źródło: Klinika IN4

