Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic na 40-lecie marki MSI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI zaprezentowało podczas targów COMPUTEX 2026 swoją strategię rozwoju technologicznego na kolejne lata. W roku obchodów 40-lecia działalności firma konsekwentnie rozwija integrację sprzętu i oprogramowania, wykorzystując cztery dekady doświadczeń inżynieryjnych do modernizacji całego portfolio produktowego. Laptop Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic stanowi podstawę 40-lecia firmy i stanowi demonstrację najwyższego poziomu kunsztu projektowego i technologicznego MSI w segmencie urządzeń mobilnych. Inspiracją dla jego wzornictwa był gwiazdozbiór Smoka, a obudowę wykonano z wykorzystaniem precyzyjnego grawerowania metalu oraz procesu anodowania, który integruje kolor bezpośrednio ze strukturą materiału, zapewniając efektowne refleksy świetlne.







Laptop wyposażono w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci GDDR7. Oferuje 18-calowy ekran Mini LED 4K o częstotliwości odświeżania 240 Hz, mechaniczną klawiaturę RGB z indywidualnym podświetleniem klawiszy, haptyczny touchpad RGB oraz zaawansowany system chłodzenia z komorą parową, mający zapewnić optymalne temperatury podczas intensywnych prac. W zestawie znajdują się również dedykowana mysz gamingowa, podkładka pod mysz oraz kolekcjonerska moneta.

















źródło: Info Prasowe - MSI