beyerdynamic oficjalnym partnerem cyklu Formoza Challenge 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka audio beyerdynamic została oficjalnym partnerem Formoza Challenge 2026 – jednego z największych i najpopularniejszych cykli biegów z przeszkodami w Polsce. Współpraca obejmuje wszystkie wydarzenia organizowane w ramach tegorocznej edycji i stanowi kolejny krok marki w działaniach promujących aktywny styl życia. Formoza Challenge to wyjątkowy cykl zawodów OCR (Obstacle Course Racing) inspirowany elitarną Jednostką Wojskową FORMOZA. Od lat przyciąga tysiące uczestników z całej Polski, którzy na wymagających trasach sprawdzają swoją wytrzymałość, charakter oraz umiejętność współpracy. Wydarzenie wyróżnia się nie tylko sportową rywalizacją, ale również atmosferą wzajemnego wsparcia, budowaną wokół hasła „Nigdy nie zostawiamy swoich”. Cykl Formoza Challenge jest otwarty zarówno dla doświadczonych zawodników OCR, jak i osób stawiających pierwsze kroki w biegach przeszkodowych.







Partnerstwo z Formoza Challenge doskonale wpisuje się w filozofię marki beyerdynamic, która od ponad 100 lat tworzy rozwiązania audio dla osób ceniących najwyższą jakość dźwięku, komfort użytkowania i niezawodność. Pierwszą okazją do spotkania marki beyerdynamic z uczestnikami cyklu będzie Formoza Challenge Oborniki 2026, która odbędzie się już 7 czerwca na Torze Motocrossowym w Obornikach.



Na uczestników czekają różnorodne formuły rywalizacji: SHORT (ok. 5 km), LONG (ok. 10 km), ULTRA, TEAM CHALLENGE oraz biegi dziecięce KIDS SHORT i KIDS LONG. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów obornickiej edycji pozostają widowiskowe przeszkody terenowe, w tym wodna zjeżdżalnia oraz tyrolka nad portem rzecznym. Na uczestników wydarzenia czekają nagrody ufundowane przez beyerdynamic oraz możliwość przetestowania słuchawek Amiron 200, które doskonale sprawdzają się zarówno podczas treningów, jak i w codziennym użytkowaniu.



Amiron 200 – słuchawki stworzone dla aktywnych

Bezprzewodowe słuchawki typu open-ear beyerdynamic Amiron 200 stworzone zostały dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Wyposażono je w ergonomiczne zaczepy na uszy oraz otwartą konstrukcję, dzięki której użytkownik pozostaje świadomy otoczenia, co zwiększa bezpieczeństwo podczas biegania, jazdy na rowerze czy treningów outdoorowych.

Ergonomiczne zaczepy zapewniają stabilne dopasowanie nawet podczas intensywnego wysiłku. Lekka konstrukcja gwarantuje komfort podczas długich treningów, a charakterystyczne dla beyerdynamic brzmienie oferuje dynamiczny, motywujący dźwięk z wyraźnymi wysokimi tonami, zbalansowaną średnicą i mocnym basem. Amiron 200 wykorzystują zaawansowane przetworniki opracowane przez inżynierów beyerdynamic. Użytkownik może dodatkowo dostosować charakter dźwięku do własnych preferencji za pomocą aplikacji mobilnej beyerdynamic, korzystając z rozbudowanego korektora i funkcji personalizacji brzmienia. Słuchawki wyposażono w dwa mikrofony MEMS wspierane przez technologię ENC, poprawiającą jakość rozmów telefonicznych nawet w bardziej wymagających warunkach. Jeden mikrofon zbiera głos, a drugi analizuje hałas, co pozwala uzyskać czysty i naturalny przekaz mowy, dzięki czemu słuchawki sprawdzają się nie tylko podczas aktywności sportowych, ale również w pracy i codziennym użytkowaniu.



Amiron 200 oferują do 36 godzin działania z wykorzystaniem etui ładującego. Funkcja szybkiego ładowania pozwala po zaledwie 5 minutach ładowania uzyskać aż 90 minut muzyki. Co więcej, słuchawki można ładować bezprzewodowo. Dodatkowym atutem jest odporność na kurz i zachlapania zgodna z normą IP54, dzięki czemu słuchawki są gotowe na trening niezależnie od warunków pogodowych.



Najważniejsze cechy beyerdynamic Amiron 200:

• otwarta konstrukcja open-ear zapewniająca pełną świadomość otoczenia podczas aktywności,

• ergonomiczne zaczepy gwarantujące pewne trzymanie słuchawek,

• do 36 godzin pracy na baterii wraz z etui ładującym,

• szybkie ładowanie – 5 minut ładowania zapewnia do 90 minut odtwarzania,

• odporność na kurz i zachlapania zgodna z normą IP54,

• możliwość personalizacji brzmienia za pomocą aplikacji beyerdynamic,

• łączność Bluetooth 5.3 i bezprzewodowe ładowanie etui.





























źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic