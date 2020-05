Transcend JetFlash 280T

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty TRANSCEND dołącza nowy pendrive zbudowany na 96-warstwowych kościach pamięci 3D NAND – JetFlash 280T. Urządzenie sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych, np. obsłudze sprzętu medycznego, wojskowego, w systemach monitoringu, komputerach samochodowych i terminalach POS. Kompaktowy nośnik jest wyposażony w interfejs USB 3.1 Gen 1, który umożliwia szybkie przesyłanie dużej ilości danych, a także podłączenie go do komputerów oraz szerokiej gamy innych przemysłowych urządzeń. Osiąga prędkość odczytu do 140 MB/s oraz zapisu do 40 MB/s. JetFlash 280T został zbudowany na 96-warstwowych kościach 3D NAND. Urządzenie będzie można nabyć w trzech wariantach pojemnościowych: 32 GB, 64 GB i 128 GB.







Pendrive jest wytrzymały oraz przystosowany do pracy w przedziale temperatur od 0°C do 70°C. Nośnik wytrzymuje do 3 000 cykli P/E. Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) wynosi 1000000 godzin.



Producent oferuje specjalne oprogramowanie TRANSCEND Elite kompatybilne z systemami macOS, Windows i Android. Pozwala ono na tworzenie kopii zapasowych, a także szyfrowanie oraz przywracanie danych.



JetFlash 280T będzie dostępny na zamówienie. Sugerowane ceny wynoszą 46 PLN za wersję 32 GB, 79 PLN za 64 GB oraz 146 PLN za 128 GB. Producent zapewnia trzyletnią gwarancję na sprzęt.













Źródło: Info Prasowe / Transcend