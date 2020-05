Tenda AC21 - wydajny router w dobrej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tenda AC21 to dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy zaprojektowany specjalnie dla gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego Internetu. Obsługuje technologię 802.11ac wave2 i zapewnia prędkość Wi-Fi do 2033 Mb/s. Technologia 4x4 MU-MIMO w paśmie 5 GHz zapewnia większy zasięg i prędkość WiFi niż zwykłe routery z 3x3 MU-MIMO. Dzięki sześciu zewnętrznym antenom 6 dBi oraz czterem strumieniom danych w paśmie 5 GHz, AC21 może zapewnić optymalny zasięg oraz lepszy sygnał WiFi. Procesor 28 nm 1 GHz w połączeniu z koprocesorem 500 MHz zapewniają większą prędkość przetwarzania i zoptymalizowane działanie.







AC21 jest częścią najnowszej serii wydajnych routerów od Tenda. Urządzenia znajdą się w sprzedaży jeszcze w maju tego roku, a ich sugerowane ceny będą wynosiły:

AC19 - 249 PLN

AC21 - 259 PLN

AC23 - 269 PLN



























Źródło: Info Prasowe / Tenda