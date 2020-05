Zalman R2 - nowoczesna, klasyczna obudowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman R2 to obudowa midi tower, którą producent określa mianem solidnej i wytrzymałej. Charakteryzuje się ona prostymi liniami, perforowanymi wstawkami pozwalającymi na zasysanie powietrza. Nie zabrakło też bocznej ścianki z hartowanego szkła. Panel eksponujący zainstalowane podzespoły jest praktycznie pozbawiony ramek. W razie potrzeby można go zdemontować bez użycia narzędzi. Montowany fabrycznie wentylator RGB Spectrum dodaje obudowie Zalman R2 szczególnego charakteru. Rozświetla on wnętrze komputera i wyprowadza na zewnątrz gorące powietrze. W razie potrzeby użytkownik może zainstalować pięć kolejnych wentylatorów - trzy na frontowej ściance i dwa na górnej. Przewidziano też miejsce na chłodzenia typu AiO.







Z przodu zmieści się radiator o długości 240 mm, a z tyłu jest dość przestrzeni na mniejszą, 120-mm chłodnicę. Utrzymanie wnętrza w czystości ułatwiają filtry przeciwkurzowe. Jeden z nich, górny, jest montowany na magnes. Zlokalizowany w jego sąsiedztwie panel I/O obejmuje trzy porty USB (jeden w wersji 3.0), złącza audio, a także przycisk pozwalający na sterowanie podświetleniem LED. Obudowa Zalman R2 umożliwia budowę komputera z wykorzystaniem płyt głównych w formatach E-ATX, ATX, mATX i Mini-ITX.



Wewnątrz zmieszczą się wydajne karty graficzne o długości do 350 mm, chłodzenia procesora o wysokości nie przekraczającej 162 mm, cztery nośniki danych (po dwa w formacie 2.5” i 3.5”), a także siedem kart rozszerzeń PCI-E. Całość wykonana ze szkła, stali i tworzywa sztucznego waży około 5.4 kg.



Obudowa Zalman R2 powinna trafić do sklepów w przyszłym miesiącu. Producent wycenił ją na około 120 PLN.





Dane techniczne:

• model: R2

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 457 x 207 x 420 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 5,4 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX (maks. 280 mm), ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 162 mm

• maks. długość karty graficznej: 350 mm

• maks. długość zasilacza: 190 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2

• liczba zatok 3,5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm na przednim panelu

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 240 mm z przodu

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia LED

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia