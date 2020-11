Turniej charytatywny VALORANT Spike Nations of Twitch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VALORANT Spike Nations of Twitch to pierwsza tego rodzaju współpraca pomiędzy Twitch i Riot Games w Europie. 10 drużyn z całego regionu powalczy o pulę nagród charytatywnych o wartości 100000 dolarów. W każdej drużynie pojawią się gracze (influencerzy) z innego regionu, na czele których staną najlepsi streamerzy. Regiony biorące udział w wydarzeniu to: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, kraje skandynawskie, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, WNP i Turcja - każda drużyna rywalizuje o nagrodę dla wybranej organizacji charytatywnej w swoim regionie.







Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy po pięć ekip, w których będą toczyć pojedynki w formacie każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny z obu grup przejdą do półfinału. Turniej rozpocznie się 6 listopada o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego i gwarantuje prawie 30 godzin rozrywki na najwyższym poziomie.



Po głośnej premierze na Twitchu VALORANT stał się najszybciej rozwijającym się tytułem esportowym na świecie. Uniwersum gry osadzone jest na Ziemi w niedalekiej przyszłości, w której każdy agent wywodzi się z rzeczywistych i unikalnych kultur. Każdy z nich posiada jednocześnie specjalny zestaw umiejętności taktycznych, których może używać do zbierania informacji, fortyfikacji lokalizacji, zwiadu, włamań, kontroli terenu i nie tylko. Zdolności stwarzają wyjątkowe możliwości taktyczne, które pozwalają oddać ten jeden, perfekcyjny strzał.



VALORANT przeszedł do historii już pierwszego dnia obecności na streamach, bijąc rekordy oglądalności. Fani obejrzeli ponad 470 milionów godzin transmisji zamkniętej beta VALORANT na Twitchu.



„Reakcja graczy z jaką się spotkaliśmy w ostatnich pięciu miesiącach, była lepsza, niż moglibyśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić” - powiedział Mark Cox, dyrektor ds. zarządzania marką w Europie, w Riot Games. „Tylko dzięki nieustającej pasji graczy i twórców treści z całej Europy, WNP i Turcji udało nam się stworzyć ten pierwszy w swoim rodzaju turniej charytatywny z Twitchem – co bez wątpienia zapowiada ciekawy weekend dla fanów VALORANT” – dodaje.



„Jest to również doskonały sposób na przygotowanie społeczności do kolejnych, ekscytujących wydarzeń. Dzięki turniejowi VALORANT First Strike: Europe listopad z pewnością będzie najważniejszym jak dotąd miesiącem dla graczy spędzających czas z tą produkcją!”



„VALORANT to jedna z największych gier wszech czasów, a jej domem jest Twitch”- powiedział Sajjad Rehman, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Twitch. „Nasza europejska społeczność pokazała, że jest jedną z najbardziej oddanych i zainteresowanych tą grą. Nie możemy doczekać się startu tego wydarzenia i rywalizacji najlepszych streamerów - a wszystko to w szczytnym celu” – kontynuuje.



Valorant Spike Nations of Twitch zostanie wyprodukowany przez Blast, jednego z czołowych europejskich organizatorów turniejów.











Źródło: Info Prasowe / Riot Games