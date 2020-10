Xtrfy M42 - ultralekka i kolorowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szwedzcy specjaliści od sprzętu gamingowego zaprezentowali wyczekiwaną przez wielu symetryczną myszkę M42, która wyróżnia się możliwością regulacji kształtu poprzez wymienne elementy obudowy. Jest ona jeszcze lżejsza niż doceniony przez recenzentów i graczy model M4. Podobnie jak poprzednik oferuje parametry i jakość wykonania na najwyższym poziomie. M42 waży zaledwie 59 gramów, a w ramach tego oferuje podświetlenie RGB i najnowocześniejsze podzespoły, takie jak przełączniki Omron i czujnik Pixart 3389. Wszystko to składa się na starannie zaprojektowaną, bardzo wytrzymałą konstrukcję.







Mysz jest dostępna w pięciu wariantach kolorystycznych znanych z innych produktów powstałych w ramach Projekt 4 – białym, czarnym, niebieskim, różowym i retro. Dzięki temu można ją łatwo dopasować do klawiatury, podkładki czy bungee by stworzyć na biurku idealną konfigurację kolorów.



Xtrfy M42 trafi do sklepów w grudniu, ale już teraz można zamówić ją w przedsprzedaży na stronie Xtrfy oraz u lokalnych sprzedawców.

















Źródło: Info Prasowe / Xtrfy