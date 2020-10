BIOSTAR B450MX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stworzona dla obsługi procesorów AMD Ryzen z architekturą pojedyńczego chipu AMD B450, nowa płyta główna B450MX od BIOSTAR jest elegancka i wyrafinowana, gotowa na gaming i konsumpcję zwykłych treści. Platforma obsłuży do 128GB pamięci RAM DDR4 na 4 slotach z możliwością podkręcenia modułów do prędkości pracy 4000Mhz. Płyta główna B450MX została stworzona z wykorzystaniem popisowej technologii BIOSTAR Digital PWM, zapewniającej dostarczanie stabilnego napięcia na całej platformie, gwarantując wysokie osiągi, żywotność i niezawodność. Wyposażenie w port PCIe 3.0 pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologii PWM, dostarczając transfer danych do 8GT/s z zwiększoną stabilnością sygnałów i spójnością danych.







Złącze PCIe M.2 32Gb/s jest również dostępne, umożliwiając użytkownikom na transfer danych z 5-krotnie wyższą szybkością w porównaniu do SATA III 6Gb/s oraz z niższymi opóźnieniami. Dodatkowo, nowa płyta główna B450MX posiada USB 3.2 Gen 1 dostarczające zauważalny wzrost osiągów w porównaniu do starszej technologii, działające z prędkością transferu danych do 5Gbps, dostępna jest również technologia magazynowania danych SATA III 6Gbps, 2-krotnie szybsza w porównaniu do starszego SATA 3G.



Ceny nie podano.





























Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR