Turtle Beach RGB Vulcan II XP
Turtle Beach zaprezentował dziś zupełnie nową pełnowymiarową klawiaturę mechaniczną RGB Vulcan II XP. Zbudowana na nagradzanej konstrukcji Vulcan, klawiatura Turtle Beach Vulcan II XP łączy wymienne (hot-swap) przełączniki mechaniczne TITAN HS, ułatwiające konserwację i wymianę, dopracowaną akustykę pisania oraz wysokiej jakości wykonanie w pełnowymiarowej klawiaturze gamingowej zaprojektowanej tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność, możliwości personalizacji i komfort. Sercem Vulcan II XP są przełączniki mechaniczne Turtle Beach TITAN HS, opracowane z myślą o płynnych i powtarzalnych naciśnięciach klawiszy, wyjątkowej stabilności oraz długiej żywotności. Klawiatura jest zgodna zarówno z 3-pinowymi, jak i 5-pinowymi przełącznikami mechanicznymi w standardzie hot-swap, dzięki czemu można łatwo testować nowe rodzaje przełączników, wymieniać zużyte egzemplarze lub dopasować charakterystykę pisania do własnych preferencji.
Vulcan II XP dostępna jest w wersji z przełącznikami liniowymi (Linear) lub taktylnymi (Tactile) – każdy z nich przetestowano pod kątem wytrzymałości do 50 milionów naciśnięć. Liniowe przełączniki TITAN HS Red zapewniają płynne naciśnięcia o niskim tarciu i minimalnym oporze, idealne do dynamicznej rozgrywki rywalizacyjnej, natomiast taktylne przełączniki TITAN HS Brown oferują delikatny, wyczuwalny skok gwarantujący pewną i responsywną informację zwrotną bez utraty szybkości. Każde naciśnięcie klawisza dopracowują fabrycznie smarowane przełączniki i stabilizatory, które wraz ze zintegrowaną pianką wygłuszającą redukują niepożądany hałas i wibracje. Efektem jest płynniejsze, cichsze i bardziej satysfakcjonujące pisanie, które sprawdza się równie dobrze w codziennej pracy, jak i w ogniu rozgrywki.
Gdy rywalizacja się zaostrza, Vulcan II XP dotrzymuje kroku. Pełna obsługa N-Key Rollover (NKRO) i technologia anti-ghosting sprawiają, że każde naciśnięcie klawisza jest rejestrowane bezbłędnie, a technologia ReacTap SOCD nadaje priorytet ostatniemu wprowadzonemu kierunkowi, umożliwiając szybszy counter-strafing i bardziej responsywne poruszanie się. Technologia EASY-SHIFT[+] rozszerza możliwości każdego klawisza o konfigurowalne funkcje dodatkowe, makra i skróty, a tryb Game Mode aktywuje ReacTap i blokuje klawisz Windows®, zapobiegając przypadkowym przerwaniom rozgrywki. Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne zapewnia szybką regulację głośności i funkcję wyciszania jednym naciśnięciem, a obsługa Windows Wheel pozwala na intuicyjną nawigację i sterowanie pracą twórczą w zgodnych aplikacjach Windows.
Całości dopełnia ikoniczna, niskoprofilowa konstrukcja Vulcan z wytrzymałą górną płytą ze szczotkowanego aluminium, wyrazistym podświetleniem AIMO RGB niezależnym dla każdego klawisza wraz z obsługą Windows Dynamic Lighting, odłączanym kablem USB-C wyprowadzonym z lewej strony (dla większego porządku na biurku i wygodniejszego transportu), odłączaną, miękką podkładką pod nadgarstki oraz dedykowanymi przyciskami multimedialnymi.
Oprogramowanie Turtle Beach Swarm II na komputery PC pozwala graczom personalizować podświetlenie RGB, zmieniać przypisanie klawiszy, tworzyć makra i zarządzać maksymalnie pięcioma profilami zapisanymi w pamięci klawiatury. Szeroka kompatybilność z większością zestawów keycapów innych producentów o krzyżowym mocowaniu daje jeszcze więcej możliwości personalizacji wyglądu i wrażeń z użytkowania, a synchronizacja podświetlenia z innymi zgodnymi urządzeniami AIMO dopełnia obraz klawiatury z najwyższej półki, stworzonej z myślą o wydajności i personalizacji.
Klawiatura gamingowa Turtle Beach Vulcan II XP będzie dostępna w przedsprzedaży od 26 sierpnia 2026 roku na stronie www.turtlebeach.com w cenie 129.99 EURO. Premiera odbędzie się 25 października 2026 roku.
Vulcan II XP – kluczowe cechy
- 5-pinowe przełączniki mechaniczne TITAN HS - Do wyboru liniowe Red, zapewniające płynne naciśnięcia o niskim tarciu i minimalnym oporze, lub taktylne Brown z delikatnym, responsywnym skokiem. Oba rodzaje są fabrycznie smarowane i osadzone w zoptymalizowanej, 5-pinowej obudowie zwiększającej stabilność i powtarzalność pracy, a ich wytrzymałość przetestowano do 50 milionów naciśnięć.
- Konstrukcja hot-swap - Vulcan II XP zaprojektowano z myślą o wieloletniej uniwersalności – jest zgodna z 3-pinowymi i 5-pinowymi przełącznikami mechanicznymi. Poszczególne przełączniki można wymieniać bez lutowania, co ułatwia odświeżenie wrażeń z pisania, eksperymentowanie z różnymi rodzajami przełączników i utrzymanie klawiatury w dobrej kondycji przez długi czas.
- Dopracowany dźwięk i wyczucie pisania - Fabrycznie smarowane przełączniki TITAN HS i stabilizatory współpracują ze zintegrowaną pianką wygłuszającą, redukując niepożądany hałas i wibracje. Efekt to płynniejsze naciśnięcia, czystsza akustyka i dopracowane wrażenia z pisania, jakich oczekują entuzjaści klawiatur mechanicznych.
- Technologia ReacTap SOCD - Technologia ReacTap SOCD nadaje priorytet ostatniemu wprowadzonemu kierunkowi, co przekłada się na płynniejsze poruszanie się, szybszy counter-strafing i bardziej responsywną rozgrywkę, zapewniając większą szybkość, precyzję i kontrolę w rywalizacji.
- Anti-ghosting i NKRO - Pełna obsługa N-Key Rollover (NKRO) i technologia anti-ghosting dbają o to, aby każde naciśnięcie klawisza zostało poprawnie zarejestrowane – nawet podczas wymagającej rozgrywki i przy złożonych kombinacjach wielu klawiszy – dzięki czemu kluczowe komendy zawsze dochodzą do skutku.
- EASY-SHIFT[+] i tryb Game Mode - Technologia Turtle Beach EASY-SHIFT[+] rozszerza możliwości sterowania, pozwalając graczom zmieniać przypisanie klawiszy, przypisywać funkcje dodatkowe, tworzyć własne makra i uruchamiać dodatkowe komendy przytrzymaniem jednego klawisza. Tryb Game Mode aktywuje ReacTap i blokuje klawisz Windows, zapobiegając przypadkowym przerwaniom rozgrywki.
- Nagradzana konstrukcja Vulcan - Bazując na nagradzanej, niskoprofilowej konstrukcji Vulcan, model Vulcan II XP wyróżnia się charakterystyczną architekturą z odsłoniętymi klawiszami, wytrzymałą górną płytą ze szczotkowanego aluminium oraz dedykowanymi przyciskami multimedialnymi, co przekłada się na trwałość, lepszą widoczność klawiszy i wysokiej jakości wygląd oraz wykonanie.
- Podświetlenie AIMO RGB niezależne dla każdego klawisza i Windows Dynamic Lighting - Wyraziste podświetlenie AIMO RGB, niezależne dla każdego klawisza, daje szerokie możliwości personalizacji i może być synchronizowane ze zgodnymi urządzeniami AIMO za pośrednictwem oprogramowania Swarm II. Obsługa Windows Dynamic Lighting pozwala dodatkowo zarządzać podświetleniem klawiatury bezpośrednio z poziomu systemu Windows 11 i koordynować efekty ze zgodnymi urządzeniami innych producentów bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.
- Zaawansowana personalizacja - Oprogramowanie Swarm II umożliwia zmianę przypisania klawiszy, tworzenie własnych makr, personalizację podświetlenia RGB oraz zarządzanie maksymalnie pięcioma profilami zapisanymi w pamięci klawiatury, co zapewnia wygodny dostęp do preferowanych ustawień. Kompatybilność z większością zestawów keycapów innych producentów o krzyżowym mocowaniu daje dodatkową swobodę w personalizowaniu wyglądu i wrażeń z użytkowania klawiatury.
- Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne - Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne zapewnia wygodną regulację głośności i funkcję wyciszania jednym naciśnięciem, a obsługa Windows Wheel umożliwia intuicyjną nawigację i sterowanie pracą twórczą w zgodnych aplikacjach Windows.
- Odłączana, miękka podkładka pod nadgarstki - Odłączana, miękka podkładka pod nadgarstki wykończona wysokiej jakości wegańską skórą ekologiczną zapewnia ergonomiczne podparcie i dodatkowy komfort podczas długich sesji z grami, pracy i codziennego użytkowania.
- Odłączany kabel USB-C z lewej strony - Wyprowadzenie USB-C po lewej stronie pomaga utrzymać kabel z dala od obszaru pracy myszy, zapewniając swobodę ruchów, a odłączana konstrukcja ułatwia utrzymanie porządku na biurku i transport klawiatury.