Turtle Beach RGB Vulcan II XP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach zaprezentował dziś zupełnie nową pełnowymiarową klawiaturę mechaniczną RGB Vulcan II XP. Zbudowana na nagradzanej konstrukcji Vulcan, klawiatura Turtle Beach Vulcan II XP łączy wymienne (hot-swap) przełączniki mechaniczne TITAN HS, ułatwiające konserwację i wymianę, dopracowaną akustykę pisania oraz wysokiej jakości wykonanie w pełnowymiarowej klawiaturze gamingowej zaprojektowanej tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność, możliwości personalizacji i komfort. Sercem Vulcan II XP są przełączniki mechaniczne Turtle Beach TITAN HS, opracowane z myślą o płynnych i powtarzalnych naciśnięciach klawiszy, wyjątkowej stabilności oraz długiej żywotności. Klawiatura jest zgodna zarówno z 3-pinowymi, jak i 5-pinowymi przełącznikami mechanicznymi w standardzie hot-swap, dzięki czemu można łatwo testować nowe rodzaje przełączników, wymieniać zużyte egzemplarze lub dopasować charakterystykę pisania do własnych preferencji.







Vulcan II XP dostępna jest w wersji z przełącznikami liniowymi (Linear) lub taktylnymi (Tactile) – każdy z nich przetestowano pod kątem wytrzymałości do 50 milionów naciśnięć. Liniowe przełączniki TITAN HS Red zapewniają płynne naciśnięcia o niskim tarciu i minimalnym oporze, idealne do dynamicznej rozgrywki rywalizacyjnej, natomiast taktylne przełączniki TITAN HS Brown oferują delikatny, wyczuwalny skok gwarantujący pewną i responsywną informację zwrotną bez utraty szybkości. Każde naciśnięcie klawisza dopracowują fabrycznie smarowane przełączniki i stabilizatory, które wraz ze zintegrowaną pianką wygłuszającą redukują niepożądany hałas i wibracje. Efektem jest płynniejsze, cichsze i bardziej satysfakcjonujące pisanie, które sprawdza się równie dobrze w codziennej pracy, jak i w ogniu rozgrywki.



Gdy rywalizacja się zaostrza, Vulcan II XP dotrzymuje kroku. Pełna obsługa N-Key Rollover (NKRO) i technologia anti-ghosting sprawiają, że każde naciśnięcie klawisza jest rejestrowane bezbłędnie, a technologia ReacTap SOCD nadaje priorytet ostatniemu wprowadzonemu kierunkowi, umożliwiając szybszy counter-strafing i bardziej responsywne poruszanie się. Technologia EASY-SHIFT[+] rozszerza możliwości każdego klawisza o konfigurowalne funkcje dodatkowe, makra i skróty, a tryb Game Mode aktywuje ReacTap i blokuje klawisz Windows®, zapobiegając przypadkowym przerwaniom rozgrywki. Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne zapewnia szybką regulację głośności i funkcję wyciszania jednym naciśnięciem, a obsługa Windows Wheel pozwala na intuicyjną nawigację i sterowanie pracą twórczą w zgodnych aplikacjach Windows.



Całości dopełnia ikoniczna, niskoprofilowa konstrukcja Vulcan z wytrzymałą górną płytą ze szczotkowanego aluminium, wyrazistym podświetleniem AIMO RGB niezależnym dla każdego klawisza wraz z obsługą Windows Dynamic Lighting, odłączanym kablem USB-C wyprowadzonym z lewej strony (dla większego porządku na biurku i wygodniejszego transportu), odłączaną, miękką podkładką pod nadgarstki oraz dedykowanymi przyciskami multimedialnymi.



Oprogramowanie Turtle Beach Swarm II na komputery PC pozwala graczom personalizować podświetlenie RGB, zmieniać przypisanie klawiszy, tworzyć makra i zarządzać maksymalnie pięcioma profilami zapisanymi w pamięci klawiatury. Szeroka kompatybilność z większością zestawów keycapów innych producentów o krzyżowym mocowaniu daje jeszcze więcej możliwości personalizacji wyglądu i wrażeń z użytkowania, a synchronizacja podświetlenia z innymi zgodnymi urządzeniami AIMO dopełnia obraz klawiatury z najwyższej półki, stworzonej z myślą o wydajności i personalizacji.



Klawiatura gamingowa Turtle Beach Vulcan II XP będzie dostępna w przedsprzedaży od 26 sierpnia 2026 roku na stronie www.turtlebeach.com w cenie 129.99 EURO. Premiera odbędzie się 25 października 2026 roku.





Vulcan II XP – kluczowe cechy

- 5-pinowe przełączniki mechaniczne TITAN HS - Do wyboru liniowe Red, zapewniające płynne naciśnięcia o niskim tarciu i minimalnym oporze, lub taktylne Brown z delikatnym, responsywnym skokiem. Oba rodzaje są fabrycznie smarowane i osadzone w zoptymalizowanej, 5-pinowej obudowie zwiększającej stabilność i powtarzalność pracy, a ich wytrzymałość przetestowano do 50 milionów naciśnięć.

- Konstrukcja hot-swap - Vulcan II XP zaprojektowano z myślą o wieloletniej uniwersalności – jest zgodna z 3-pinowymi i 5-pinowymi przełącznikami mechanicznymi. Poszczególne przełączniki można wymieniać bez lutowania, co ułatwia odświeżenie wrażeń z pisania, eksperymentowanie z różnymi rodzajami przełączników i utrzymanie klawiatury w dobrej kondycji przez długi czas.

- Dopracowany dźwięk i wyczucie pisania - Fabrycznie smarowane przełączniki TITAN HS i stabilizatory współpracują ze zintegrowaną pianką wygłuszającą, redukując niepożądany hałas i wibracje. Efekt to płynniejsze naciśnięcia, czystsza akustyka i dopracowane wrażenia z pisania, jakich oczekują entuzjaści klawiatur mechanicznych.

- Technologia ReacTap SOCD - Technologia ReacTap SOCD nadaje priorytet ostatniemu wprowadzonemu kierunkowi, co przekłada się na płynniejsze poruszanie się, szybszy counter-strafing i bardziej responsywną rozgrywkę, zapewniając większą szybkość, precyzję i kontrolę w rywalizacji.

- Anti-ghosting i NKRO - Pełna obsługa N-Key Rollover (NKRO) i technologia anti-ghosting dbają o to, aby każde naciśnięcie klawisza zostało poprawnie zarejestrowane – nawet podczas wymagającej rozgrywki i przy złożonych kombinacjach wielu klawiszy – dzięki czemu kluczowe komendy zawsze dochodzą do skutku.

- EASY-SHIFT[+] i tryb Game Mode - Technologia Turtle Beach EASY-SHIFT[+] rozszerza możliwości sterowania, pozwalając graczom zmieniać przypisanie klawiszy, przypisywać funkcje dodatkowe, tworzyć własne makra i uruchamiać dodatkowe komendy przytrzymaniem jednego klawisza. Tryb Game Mode aktywuje ReacTap i blokuje klawisz Windows, zapobiegając przypadkowym przerwaniom rozgrywki.

- Nagradzana konstrukcja Vulcan - Bazując na nagradzanej, niskoprofilowej konstrukcji Vulcan, model Vulcan II XP wyróżnia się charakterystyczną architekturą z odsłoniętymi klawiszami, wytrzymałą górną płytą ze szczotkowanego aluminium oraz dedykowanymi przyciskami multimedialnymi, co przekłada się na trwałość, lepszą widoczność klawiszy i wysokiej jakości wygląd oraz wykonanie.

- Podświetlenie AIMO RGB niezależne dla każdego klawisza i Windows Dynamic Lighting - Wyraziste podświetlenie AIMO RGB, niezależne dla każdego klawisza, daje szerokie możliwości personalizacji i może być synchronizowane ze zgodnymi urządzeniami AIMO za pośrednictwem oprogramowania Swarm II. Obsługa Windows Dynamic Lighting pozwala dodatkowo zarządzać podświetleniem klawiatury bezpośrednio z poziomu systemu Windows 11 i koordynować efekty ze zgodnymi urządzeniami innych producentów bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

- Zaawansowana personalizacja - Oprogramowanie Swarm II umożliwia zmianę przypisania klawiszy, tworzenie własnych makr, personalizację podświetlenia RGB oraz zarządzanie maksymalnie pięcioma profilami zapisanymi w pamięci klawiatury, co zapewnia wygodny dostęp do preferowanych ustawień. Kompatybilność z większością zestawów keycapów innych producentów o krzyżowym mocowaniu daje dodatkową swobodę w personalizowaniu wyglądu i wrażeń z użytkowania klawiatury.

- Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne - Dedykowane, wielofunkcyjne pokrętło multimedialne zapewnia wygodną regulację głośności i funkcję wyciszania jednym naciśnięciem, a obsługa Windows Wheel umożliwia intuicyjną nawigację i sterowanie pracą twórczą w zgodnych aplikacjach Windows.

- Odłączana, miękka podkładka pod nadgarstki - Odłączana, miękka podkładka pod nadgarstki wykończona wysokiej jakości wegańską skórą ekologiczną zapewnia ergonomiczne podparcie i dodatkowy komfort podczas długich sesji z grami, pracy i codziennego użytkowania.

- Odłączany kabel USB-C z lewej strony - Wyprowadzenie USB-C po lewej stronie pomaga utrzymać kabel z dala od obszaru pracy myszy, zapewniając swobodę ruchów, a odłączana konstrukcja ułatwia utrzymanie porządku na biurku i transport klawiatury.

























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach