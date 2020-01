Układy graficzne NVIDIA Ampere wydajniejsze nawet o 50%???

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

I z nowym rokiem znów ploteczki sieciowe, tym razem o przyszłych kartach graficznych Nvidii, opartych na nowym układzie graficznym Ampere. Otóż według przecieków uzyskanych przez redakcję Taipei Times, nowe GPU wykonane w procesie litograficznym 7 nm przez zakłady TSMC, mają być nawet o 50% wydajniejsze od obecnych Turing’ów, pobierając jednocześnie niemal o połowę mniej energii elektrycznej. Nie wiadomo jednak dokładnie, czy wzrost wydajności dotyczyć będzie ogólnej wydajności układu, czy też skupi się głównie w przypadku obliczeń aplikacji w Ray Tracingu. Choć komentarze mówią, że tak duży wzrost wydajności ogólnej, jest raczej niemożliwy, to Ampere ma być nową architekturą GPU, więc może przyniesie sporo niespodzianek... Albo plotkę wypuszczono po to, by przyhamować sprzedaż nowych kart AMD.









Źródło: TechPowerUP